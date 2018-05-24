Международная следственная группа обвинила российских военных в катастрофе MH17

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» под Донецком, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Следователи уверены, что машина выехала из Курска 23 июня 2014 года, затем была доставлена в город Миллерово Ростовской области, а оттуда – на восток Украины. Подозреваемыми в причастности к крушению самолета сейчас являются около сотни человек, имена следствие не называет.

В качестве доказательств приводятся многочисленные фотографии и видео, на которых запечатлены передвижения «Бука» по территории России. По ним следственная группа установила, что данный зенитно-ракетный комплекс имеет ряд уникальных особенностей: вмятины на корпусе, цифры серийного номера и следы краски.

На данный момент у России запросили ответ на вопрос, что делал «Бук» из курской бригады в Донбассе летом 2014 года. Предоставить дополнительные доказательства глава международной следственной группы Фред Вестербеке пообещал позже, так как есть риск «преждевременно раскрыть карты».

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Таким образом международная следственная группа подтвердила расследование портала Bellingcat, который в июне 2017 года предоставил доказательства того, что «Боинг» в небе над Донбассом сбила российская сторона.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении.

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