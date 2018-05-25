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Австралия и Нидерланды обвинили Россию в крушении MH17 в Донбассе

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© Фото: Antonio Bronic / Reuters

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Руководство обеих стран хочет привлечь Москву к ответственности.

Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом сообщается на сайте голландского правительства.

«На основе выводов, сделанных международной следственной группой, Нидерланды и Австралия решили, что Россия ответственна за размещение установки «Бук», которую использовали, чтобы сбить MH17», – сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Руководство двух стран намерено привлечь Россию к ответственности. Правительство Нидерландов приняло решение по предложению министра иностранных дел Стефа Блока. Государства уже сообщили Москве о своем намерении.

По версии следователей, комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Специалисты уверены, что машина выехала из Курска 23 июня 2014 года, затем была доставлена в город Миллерово Ростовской области, а оттуда – на восток Украины. Подозреваемыми в причастности к крушению самолета сейчас являются около сотни человек, их имена не сообщаются.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал расследование крушения MH17. «Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Она работает, Россия нет», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном на Петербургском международном экономическом форуме.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении.

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