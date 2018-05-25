Минобороны РФ: Ракета, которой сбили самолет в Донбассе, не могла принадлежать России

В Министерстве обороны РФ заявили, что ракета, которой, по утверждению Международной следственной группы, сбили малайзийский Boeing в Донбассе, не могла стоять на вооружении российской армии.

«Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе», – сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны. Срок годности ракет составляет 15 лет, поэтому оставшиеся боеприпасы были уничтожены в 2011 году.

По данным министерства, после распада СССР Украине передали в собственность около 20 дивизионов зенитных ракетных комплексов «Бук», затем она не получила ни одной новой ракеты для установок.

Исследовательская группа Bellingcat вместе с The Insider выяснила, что Андрей Иванович с позывным «Орион», фигурирующий в материалах расследования крушения – это офицер ГРУ Олег Иванников. Раньше он был министром обороны Южной Осетии, а в 2014 году он уехал в зону украинского конфликта.

Ранее Австраия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского «Боинга». Руководство двух стран намерено привлечь Россию к ответственности.

По версии следователей, комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Специалисты уверены, что машина выехала из Курска 23 июня 2014 года, затем была доставлена в город Миллерово Ростовской области, а оттуда – на восток Украины. Подозреваемыми в причастности к крушению самолета сейчас являются около сотни человек, их имена не сообщаются.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии, «но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении.

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