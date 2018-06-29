Страны ЕС призвали Россию признать ответственность за крушение Boeing под Донецком

Главы стран Европейского союза призвали Россию признать ответственность за крушение малазийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита ЕС.

По мнению членов союза, власти РФ должны также полностью сотрудничать со следствием, чтобы установить «правду, справедливость и подотчетности».

Ранее Австраия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского «Боинга». Руководство двух стран намерено привлечь Россию к ответственности.

По версии следователей, комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Специалисты уверены, что машина выехала из Курска 23 июня 2014 года, затем была доставлена в город Миллерово Ростовской области, а оттуда – на восток Украины. Подозреваемыми в причастности к крушению самолета сейчас являются около сотни человек, их имена не сообщаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия во многом случилась из-за действий Украины, которая не закрыло для полетов небо над территорией, где шли боевые действия. Вскоре власти Нидерландов сказали, что могут привлечь Киев к ответственности за причастность к крушению самолета.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении.

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