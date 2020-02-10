Картина дня: аварийная посадка самолёта в Усинске и вручение премии «Оскар»

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала жёсткая посадка в Усинске самолёта «Боинг-737» авиакомпании Utair. По предварительным данным, самолёт ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу и повредил задние шасси. Всего на борту находилось сто человек, которых удалось эвакуировать по надувным трапам. Никто не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту аварии.

Второй темой, согласно «Монитору», стала церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар». В Голливуде выбрали лучшие фильмы и актёров прошлого года. «Оскар» за женскую роль второго плана в картине «Брачная история» завоевала Лора Дерн. Награду киноакадемии за мужскую роль второго плана получил Брэд Питт за фильм «Однажды в… Голливуде». Приз за лучший оригинальный сценарий достался фильму «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Лучшим полнометражным анимационным фильмом стала «История игрушек – 4». Певец Элтон Джон получил «Оскар» за лучшую песню в фильме «Рокетмэн».

Третьей темой стали 25 рыбаков, которые оказались на треснувшем льде Финского залива. Первыми об этом написали «Невские новости» (12:30), 78.ru (13:00) и Piter.tv (13:10). Спасатели заметили группу людей напротив парка 300-летия Санкт-Петербурга во время мониторинга акватории. Всех рыбаков перевезли катером на воздушной подушке через промоины к берегу. Сотрудники МЧС провели с ними беседу об опасности выхода на лёд.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», «Пятый канал» и topspbtv.ru.