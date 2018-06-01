Нидерланды задумались привлечь Украину к ответственности за крушение MH17

Власти Нидерландов не исключили возможность привлечь Украину к ответственности за причастность к крушению малазийского Boeing МН17, сообщает Het Parool со ссылкой на слова главы МИД Стефа Блока.

В ходе дебатов в парламенте прозвучало утверждение, что Киев должен наказать за то, что он не закрыл воздушное пространство над юго-востоком страны, где шли боевые действия. Блок не исключил подобного развития событий, однако подчеркнул, что правовой базы для привлечения Украины к ответственности пока нет.

Ранее Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского «Боинга». По версии следователей, комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

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Специалисты уверены, что машина выехала из Курска 23 июня 2014 года, затем была доставлена в город Миллерово Ростовской области, а оттуда – на восток Украины. Подозреваемыми в причастности к крушению самолета сейчас являются около сотни человек, их имена не сообщаются.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении.