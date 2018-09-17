Киев назвал российское расследование о крушении Boeing "очередным неудачным фейком"

Киев назвал российское расследование о крушении Boeing под Донецком "очередным неудачным фейком". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на секретаря Совета безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

"Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", – отметил Турчинов.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении. Австрия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению.

Днем 17 сентября в Минобороны заявили, что Boeing под Донецком в 2014 году сбили ракетой, принадлежащей Украине. Ведомство рассекретило документы Долгопрудненского научно-производственного предприятия от 1986 года.