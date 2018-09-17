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Минобороны России: Boeing под Донецком сбили ракетой, принадлежащей Украине

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Ведомство рассекретило документы Долгопрудненского научно-производственного предприятия от 1986 года.

В Минобороны заявили, что Boeing под Донецком в 2014 году сбили ракетой, принадлежащей Украине. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на начальника главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерала-лейтенанта Николая Паршина.

Российские эксперты выяснили, что ракету 9М38 для зенитно-ракетного комплекса «Бук», которой сбили Boeing, в декабре 1986 года передали в войсковую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР. Сейчас войсковая часть тоже находится на Украине.

В Минобороны рассказали, что узнало о том, кто получил ракету, на основании ее бортового номера. Военные установили его благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой, ведущей расследование о крушении Boeing.

Ракету, которой сбили Boeing, выпустили 24 декабря 1986 года, а спустя пять дней по железной дороге отправили на Украину. Записи об этом есть в архивных документах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, которые имели гриф «Совершенно секретно», однако Минобороны РФ рассекретило их.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области. На его борту находились 298 человек, большая часть из которых была гражданами Нидерландов. Все пассажиры и экипаж самолета погибли при крушении. Австрия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению. Руководство двух стран намерено привлечь Россию к ответственности.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия во многом случилась из-за действий Украины, которая не закрыло для полетов небо над территорией, где шли боевые действия. Вскоре власти Нидерландов сказали, что могут привлечь Киев к ответственности за причастность к крушению самолета.

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