Путин пригласил главу КНДР Ким Чен Ына впервые посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Государственной думы Ивана Мельникова.

По его словам, главу КНДР позвали на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2018 года. Приглашение Ким Чен Ыну передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который посетил Северную Корею в конце мая.

Глава МИД России прибыл в КНДР впервые с 2009 года. Он встретился не только с лидером Северной Кореи, но и с премьер-министром Ли Ен Хо.

Ким Чен Ын, который руководит государством с 2011 года, впервые совершил зарубежную поездку в качестве главы КНДР в марте 2018 года. Он с неофициальным визитом посетил Китай.

Ранее президент США Дональд Трамп перенес встречу с Ким Чен Ыном, назначенную на 12 июня. Он заявил, что лидер Северной Кореи в последнее время проявляет злобу и враждебность. Позднее Трамп заявил, что встреча все-таки состоится.