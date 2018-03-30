Куда сходить в Петербурге в апреле

5 апреля – 4 мая

В выставочном зале «Смольный» откроется выставка, приуроченная к 260-летию со дня рождения Арины Родионовны, няни русского поэта Александра Пушкина.

Картины специально для Музейного агентства Ленинградской области создал петербургский художник Игорь Шаймарданов. Ранее он изготовил серию работ в честь Пушкина.

Согласно замыслу автора, в галерее образов Арины Родионовны перед зрителем предстанут портреты, стилизованные под старинные полотна начала XIX века. На выставке также можно будет увидеть живопись, графику и открытки из собраний филиалов Музейного агентства Ленинградской области.

В экспозиции будут представлены редкие издания произведений Пушкина и альбом 1899 года, изданный к столетию со дня рождения поэта. Специальный раздел выставки посвящен памятным медалям в честь Арины Родионовны и Александра Сергеевича, созданным скульптором-медальером и членом Союза художников России Георгием Постниковым.

Выставка «ДР Арины Р» откроется 5 апреля в 16:00. Она продлится до 4 мая. Затем серия портретов отправится в музеи Ленинградской области.

С 18 мая по 31 июля работы можно будет посмотреть в «Домике няни А.С. Пушкина» (Гатчинский район, д. Кобрино, 27), с 1 августа по 30 сентября — в музее-усадьбе «Суйда» (Ленинградская область, Гатчинский район, п. Суйда, ул. Центральная, 4).

Где: улица Смольного, 3

Когда: с 5 апреля по 4 мая

Сколько: вход на вернисаж свободный, в остальные дни — до 100 рублей

Фото: организаторы мероприятия

1-28 апреля

Сворачиваете на Рубинштейна. Заходите в Fiddler's Green. Садитесь за барную стойку. Бармен передает наушники. И пинту охлажденного пива Белхеван. Впереди час один на один с поэзией Чарльза Буковски.

Случайные посетители – усталые мужчины средних лет, красивые юные девушки, завсегдатаи, «мне завтра на работу!», «со вчера встречаемся» и, конечно, «бармен, я в печали», – на сегодняшний вечер станут частью вашего спектакля «С Чарльзом Буковски за барной стойкой».

В стоимость билета входит пиво Belhaven на ваш выбор: темный стаут, горький эль или сухой сидр. Продолжительность необычного спектакля 50 минут.

Официальный сайт

Где: Бар Fiddler's Green – улица Рубинштейна, 5

Когда: 1-28 апреля в 18:00, 19:00 или 20:00

Сколько: от 700 рублей, 18+

4-8 апреля

Ярмарка «Продовольствие в удовольствие», которая регулярно проводится в культурно-выставочном центре «Евразия», объединяет фермерские и личные подсобные хозяйства, малые и средние предприятия, производителей сельскохозяйственной продукции и других участников продовольственного рынка.

Они предлагают посетителям качественное мясо, рыбу, молоко, сыры, хлебобулочные и кондитерские изделия, консервы, мед, ягоды, грибы, фрукты, овощи, специи и многое другое.

Поскольку ярмарка проходит за несколько дней до Пасхи, здесь найдутся всевозможные деликатесы для богатого разнообразного стола, аппетитные гостинцы и, конечно, куличи – обязательный атрибут праздника.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Культурно-выставочный центр «Евразия» – улица Капитана Воронина, 13

Когда: 4-7 апреля с 11:00 до 19:00, 8 апреля с 11:00 до 17:00

Сколько: бесплатно

7 апреля

Концерт группы «Сплин», которая на протяжении своей без малого четвертьвековой истории остается одной из главных жанрообразующих команд современной эпохи русского рока.

В последние годы каждый из их довольно-таки редких концертов становится событием городского масштаба, порой даже более громким, чем приезд какой-нибудь важной звезды из-за рубежа.

Неудивительно, что подготовка к весеннему выступлению группы в клубе А2 началась уже с осени: музыканты готовят новую программу «Тепло родного дома», базирующуюся на песнях с готовящейся к выходу пластинки.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Клуб А2 Green Concert – проспект Медиков, 3

Когда: 7 апреля, начало в 20:00

Сколько: от 2500 рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

19 апреля

Джазовый спектакль «Это Питер, детка!» в ДК Ленсовета с Билли Новиком. Писатель по имени Феликс попадает в любовный капкан. На первый взгляд, история тривиальная. Феликсу очень хочется деликатно разрешить сложившуюся ситуацию.

Однако ход событий круто меняет откуда-то возникшая Ирида. И действие начинает разворачиваться совершенно неожиданным образом. Герой вовлекается в череду странных событий, встреч и обстоятельств, отчаянно пытаясь нащупать выход.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Дворец культуры имени Ленсовета – Каменноостровский проспект, 42

Когда: 19 апреля, начало в 21:00

Сколько: от 800 рублей

21-22 апреля

На двух площадках фестиваля корейской культуры KOREA. SHOW. ROOM каждый найдёт занятие по душе. Рестораны представят знаменитый азиатский стрит-фуд, а за покупками не надо будет далеко идти. Многочисленных товаров, эксклюзивно привезённых из Кореи, фан-стафа для поклонников K-POP и сувениров хватит на всех.

На фестивале будет представлен большой выбор качественной корейской косметики, которую консультанты при необходимости помогут вам подобрать. Гостей фестиваля ждет показ современных корейских фильмов, караоке и увлекательная серия лекций о Корее.

Подбирать трендовые наряды научит профессиональный стилист, ведь Южная Корея – одна из самых модных стран, где стиль – это не просто слово. Можно будет выучить популярные элементы танцев вместе c K-POP cover dance исполнителями под выступления музыкантов и ремиксы корейского диджея.

В рамках фестиваля можно будет пообщаться с носителями языка, задать свои вопросы студентам, поиграть в традиционные игры и окунуться в культурную атмосферу Южной Кореи.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Креативное пространство «Ткачи» – набереженая Обводного канала, 60

Когда: 21-22 апреля с 12:00 до 22:00

Сколько: от 150 рублей

22 апреля

В Петербурге пройдет «Велодень» – образовательно-культурный фестиваль про велосипедную культуру и инфраструктуру в рамках Недели Германии.

Набережную Мойки закроют для автомобилей, на Дворцовой площади состоится флешмоб-перфоманс по сбору огромного велосипеда, на трех образовательных площадках в центре города пройдут лекции про велотуризм, инфраструктуру и велокультуру в разных городах, встречи с экспертами, чиновниками и представителями велосообществ. Завершится фестиваль вечеринкой с танцами.

Набережная Мойки станет пешеходной с 13:00 до 18:00 – участок от Гороховой улицы до Исаакиевской площади по четной стороне закроют для автомобилей. Здесь можно будет спокойно гулять пешком, кататься на велосипеде и роликах, пробовать блюда «Ресторанного дня», играть в шахматы и другие игры.

Любой горожанин может присоединититься в качестве организатора – например, провести мастер-класс, устроить обед для незнакомцев или открыть однодневную веломастерскую. Идеи для активностей организаторы собирают во встрече «Велодня» во «ВКонтакте». Набережную Мойки посетят Генеральный консул Германии Эльтье Адерхольд и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Программа фестиваля:

Бертгольд Центр | 13:30–15:00 | Обзор инфраструктуры в лучших городах и мифы вокруг велосипеда. Воркшоп по проектированию велопешеходных зон с экспертом из Германии.

Голицын Холл | 15:30–18:00 | Знакомство с велопроектами, велосообществами и чиновниками Лекция «Велопешеходные улицы и их экономика».

Гёте-институт | 18:30–19:30 | Лекция «Как выжить на дороге». Лекция «Велотуризм: как подготовиться к путешествию на велосипеде».

Среди спикеров: Аркадий Гершман – автор блога «Город для людей», Торбен Хейнеманн – руководитель отдела транспортного планирования Лейпцига, Фридрих Целлер – региональный председатель Немецкого велосипедного клуба ADFC и другие.

Велосипедные экскурсии (для участия нужен велосипед):

13:00 – достопримечательности петербургской Коломны, сбор на Дворцовой площади,

15:00 – петербургская мистика, сбор у Медного всадника,

17:00 – история велосипедного Петербурга, сбор в Семеновском сквере.

В 20:00 начнется вечеринка в культурном пространстве «КПД» в порту «Севкабель».

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Набережная Мойки, Бертгольд Центр, Гёте-институт, порт «Севкабель»

Когда: 22 апреля с 13:00 до ночи

Сколько: бесплатно, необходима предварительная регистрация

Фото: организаторы фестиваля

26 апреля

Экскурсия по дому номер 35 на Большой Морской улице. В здании начала XX века, построенном в стиле модерн Александром Гимпелем и Василием Ильяшевым по заказу страхового общества «Россия», располагается Музейно-выставочный центр «Росфото».

Стены дома покрыты светло-серым и красным гангутским гранитом. Особое место в оформлении фасада занимают майоликовые композиции на тему северной природы, выполненные по эскизам Николая Рериха. Верхний мозаичный фриз был утрачен во время блокады, и увидеть сегодня можно лишь небольшие вставки над окнами.

Когда-то фасад украшали и другие рериховские майолики, посвящённые древнерусским военным походам. Сбитые в 1960-е годы, сегодня они заменены новоделами. Внутри здания сохранились керамические печи, витражи, рельефы и другие детали интерьера. Страховое общество «Россия» занимало второй и третий этажи строения. На первом находились магазины (например, «Рояли и пианино Якоба Беккера»), а на верхних — квартиры.

Три выставочных зала «Росфото» открыты здесь с 2002 года. Искусствовед Людмила Старилова приглашает изучить детали фасада и внутреннего убранства векового здания, познакомиться с его историей и судьбами его обитателей, оценить замысловатую лепнину, яркие витражи и массивные печи, произведенные на российских, немецких и финских заводах.

Записаться на экскурсию можно по телефону +7 (812) 314-12-14 или на официальном сайте площадки. Сбор группы – на втором этаже Парадного корпуса в 18:45. Продолжительность экскурсии – от 45 до 60 минут.

Официальный сайт

Где: Большая Морская улица, 35

Когда: 26 апреля, начало в 19:00

Сколько: 300 рублей с возможностью посещения текущих выставок

Фото: rosphoto.org

27 апреля

В Петербурге выступят Thirty Seconds to Mars. Очередной визит в город на Неве классиков альтернативного рока приурочен к выходу пятого студийного альбома.

Группа считается одной из самых волнующих по части живых концертов во всем мире. Их появление на церемонии MTV VMA потрясло зрителей: на презентации сингла «Walk on Water» была использована инновационная технология инфракрасного излучения.

На данный момент музыканты продали более 15 млн копий своих альбомов во всем мире. Они получили множество премий, включая дюжину наград MTV, награду музыкального журнала Billboard, а также засветились в Книге рекордов Гиннеса с самым продолжительным гастрольным туром в истории.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Петербургский спортивно-концертный комплекс СКК – проспект Юрия Гагарина, 8

Когда: 27 апреля, начало в 18:00

Стоимость: от 1800 рублей

28 апреля – 5 мая

Весной и летом 2018 года Cirque du Soleil® приоткроет для зрителей Петербурга, Москвы, Казани, Тольятти, Екатеринбурга и Сочи дверь в миниатюрную вселенную, расположенную у наших ног, в увлекательный мир насекомых из шоу OVO. Российские гастроли шоу OVO стартуют в Северной столице 28 апреля.

Шоу OVO стало 25-й по счету постановкой Cirque du Soleil, премьера которой состоялась в 2009 году в Монреале, когда компания отмечала свое 25-летие. Cirque du Soleil искал идею для своего юбилейного шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов.

Работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей мира OVO, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

Из ниоткуда в мире насекомых появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит? В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку… И его чувство не остается без ответа.

Тем самым OVO исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости», что так свойственно Cirque du Soleil, сотрудники которого представляют почти 50 стран и говорят на 25 языках.

«Шоу OVO придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию. Колония обаятельных насекомых OVO с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда – знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас», – отметил Тим Беннетт, артистический директор шоу.

Гигантские элементы сценографии – девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, «залитым» макроизображением миниатюрного леса – сбивают перспективу, и зритель по-настоящему ощущает себя крошечным муравьем – частью микромира, малозаметного из-за своих миниатюрных размеров, но бесконечно интересного и занимательного.

«Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители – в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением», – рассказала Наталья Романова, генеральный директор Cirque du Soleil в России.

Купить билеты на шоу OVOTM можно по этой ссылке

Где: Ледовый Дворец

Когда: 28 апреля – 5 мая

Сколько: от 2000 рублей

Шоу можно посмотреть и в других городах России: в Москве с 8 по 20 мая, в Казани с 23 по 27 мая, в Тольятти с 30 мая по 3 июня, в Екатеринбурге с 6 по 10 июня и в Сочи с 10 по 29 июля.

Фото: Cirque du Soleil