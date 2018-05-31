Сергей Лавров впервые с 2009 года приехал в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые за девять лет посетил Северную Корею. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главу МИД в Пхеньяне принял глава КНДР Ким Чен Ын. Во время встречи Лавров заявил, что Россия заинтересована в стабильной и мирной обстановке не только на Корейском полуострове, но и во всей Северо-Восточной Азии. Министр пригласил лидера государства посетить Россию.

«Я высоко ценю то, что Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу», – передает «Интерфакс» слова Ким Чен Ына.

Лавров также встретился с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо. Дипломаты обсудили отношения Северной Кореи и России и международные вопросы.

Политики возложили цветы к мемориальной доске с барельефом посла РФ в Турции Андрея Карлова, котрого убили в 2016 году. Карлов с 2001 по 2006 год был чрезвычайным и полномочным послом в КНДР.

Фото: Twitter / @mid_rf