Трамп отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он считает, что в последних заявлениях лидера КНДР звучат «необычайная злоба и открытая враждебность», поэтому мероприятие придется отложить.

Трамп отметил, что Ким Чен Ын нередко говорить о ядерном потенциале, добавив, что у Штатов есть такие же возможности, поэтому он «молит Бога, что их никогда не придется использовать».

«Я чувствую, что между нами сложился отличный диалог, и такое общение – единственное, что имеет значение. Планирую однажды все-таки встретиться в вами», – подытожил президент США.

Информация о готовящейся встрече между двумя лидерами появилась в СМИ в начале марта. Она должна была состояться 12 июня в Сингапуре. Мероприятие стало бы первыми в истории личными переговорами глав двух стран.

Предполагалось, что Трамп и Ким Чен Ын обсудят разоружение Северной Кореи. Проведение ракетно-ядерных испытаний в КНДР беспокоят и Россию. Именно из-за них президент России Владимир Путин в середине октября 2017 года ввел масштабные санкции в отношении Северной Кореи. Глава делегации КНДР, выступая на пленарном заседании Межпарламентского союза в Петербурге, назвал санкции против его страны государственным терроризмом.

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