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Картина дня: Трамп с Ким Чен Ыном и новый глава полиции Петербурга

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© Фото: Evan Vucci / AP

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Что не поделили лидеры двух стран и кто возглавил ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало досрочное завершение саммита президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Быстрее всех об этом написал «Деловой Петербург» (09:55).

Во второй день саммита в Ханое лидеры двух стран отменили рабочий обед и отказались подписывать какие-либо соглашения.

По словам Трампа, причиной стали условия, на которых Северная Корея была согласна отказаться от ядерных разработок, а США, в свою очередь, снять санкции. Ким Чен Ын предложил закрыть ядерный научно-исследовательский центр, если Вашингтон отменит экономические ограничения.

При этом после первого дня Трамп написал в Twitter, что у него с Ким Чен Ыном сложился «очень хороший диалог».

Второй новостью, по данным «Монитора», стало назначение нового начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (16:40), 47news (16:50) и «Деловой Петербург» (16:55).

Путин назначил на должность генерал-майора Романа Плугина. С декабря 2013 года он возглавлял Управление внутренних дел по Южному административному округу Москвы.

Прошлый руководитель ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти Сергей Умнов 8 февраля стал помощником министра внутренних дел.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал арест бывшего главного инженера «Адмиралтейских верфей». Первыми об этом сообщили АБН (19:15), «Невские новости» (19:25) и «Деловой Петербург» (19:25).

Владимира Байкова обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. В следственном изоляторе он будет находиться минимум до 21 апреля. Обвиняемый не признал вину.

Следствие считает, что Байков причастен к хищениям при создании подели подлодки проекта 677 «Лада». Предполагается, что стоимость работ была завышена почти на 34 млн рублей.

Самыми оперативными в Петербурге оказались Gazeta.SPb, «Невские новости» и АБН.

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