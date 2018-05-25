  • 25 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 14:19 61.9452  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 14:19 72.4927  
Нефть($) 25.05.2018 77.35 1.83
Нефть(p) 25.05.2018 4850.99 +78.04

Еще один букет от Путина и отставка Ройзмана

Автор:

Тилль Линдеманн
© Фото: globallookpress.com

Темы дня

Вы не подумайте, букет президент подарил не бывшему мэру Екатеринбурга.

По теме

Пятница! И редкие для нас внутриполитические новости: мэрия Екатеринбурга приняла отставку Евгения Ройзмана. Для этого пришлось решить пару юридических казусов, но в городской администрации с ними справились. Теперь в уральской столице официально запрещены прямые выборы городского головы.

Про Путина и цветы: после «скандального» букета, подаренного в Сочи Ангеле Меркель, Владимир Путин подарил еще один букет – на этот раз первой леди Франции, которая прибыла с мужем на Международный экономический форум. Букет состоял в основном из сезонных цветов, тюльпанов и пионов, доминировали нежные оттенки розового. Флористы и международные эксперты уже нашли, конечно, в нем глубоко оскорбительный смысл.

В Кемерово задержан глава областного МЧС Александр Мамонтов. В отношении него завели уголовное дело о халатности в связи с пожаром в «Зимней вишне». Сам ТЦ, кстати, только недавно начали сносить: ранее СК объявил, что горелая руина является вещественным доказательством. Теперь завалы начали разбирать. Страшно, что местным так долго приходилось каждый день ходить мимо. После всех процедур на месте ТЦ хотят сделать сквер с памятником.

Главное международное: группа расследователей, выяснявшая причины крушения пассажирского самолета выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над восточной территорией Украины, сделала вывод, что установка, из которой был нанесен удар по самолету, вероятно, была пригнана из России и базировалась под Курском. Следующим этапом расследователи намерены обратиться к министру обороны РФ Шойгу. Российская сторона по-прежнему называет расследование недобросовестным, так как к нему не были допущены специалисты из РФ, в президент Владимир Путин полагает, что российский «бук» никак не мог стрелять по лайнеру с территории Украины, потому что наши установки просто не пересекали государственную границу.

О добром пятничном. Певица Светлана Лобода родила дочку вокалисту Rammstein Тиллю Линдеманну. Официально, впрочем, ни Лобода, ни Линдеманн эту информацию не подтверждали, но они в целом держат дистанцию с прессой. Пара познакомилась в 2017 году в Баку на фестивале «Жара», где сделали несколько совместных фото, после чего таблоиды заподозрили между Лободой и Линдеманном роман. Ранее коллега Тилля, барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер был женат на русской девушке, переводчице.

В Петербурге у Петропавловской крепости сегодня начинается фестиваль песчаных скульптур: работать он будет до сентября, и по такой погоде грех не прогуляться там в выходные! Хорошего дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Праздник в Северной Венеции: как Петербург отметит День города

    Мотофестиваль, велопарад, шествие слонов, концерты и праздничный салют – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях 315-летия города на Неве.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram