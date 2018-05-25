Еще один букет от Путина и отставка Ройзмана

Пятница! И редкие для нас внутриполитические новости: мэрия Екатеринбурга приняла отставку Евгения Ройзмана. Для этого пришлось решить пару юридических казусов, но в городской администрации с ними справились. Теперь в уральской столице официально запрещены прямые выборы городского головы.

Про Путина и цветы: после «скандального» букета, подаренного в Сочи Ангеле Меркель, Владимир Путин подарил еще один букет – на этот раз первой леди Франции, которая прибыла с мужем на Международный экономический форум. Букет состоял в основном из сезонных цветов, тюльпанов и пионов, доминировали нежные оттенки розового. Флористы и международные эксперты уже нашли, конечно, в нем глубоко оскорбительный смысл.

В Кемерово задержан глава областного МЧС Александр Мамонтов. В отношении него завели уголовное дело о халатности в связи с пожаром в «Зимней вишне». Сам ТЦ, кстати, только недавно начали сносить: ранее СК объявил, что горелая руина является вещественным доказательством. Теперь завалы начали разбирать. Страшно, что местным так долго приходилось каждый день ходить мимо. После всех процедур на месте ТЦ хотят сделать сквер с памятником.

Главное международное: группа расследователей, выяснявшая причины крушения пассажирского самолета выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур и сбитого над восточной территорией Украины, сделала вывод, что установка, из которой был нанесен удар по самолету, вероятно, была пригнана из России и базировалась под Курском. Следующим этапом расследователи намерены обратиться к министру обороны РФ Шойгу. Российская сторона по-прежнему называет расследование недобросовестным, так как к нему не были допущены специалисты из РФ, в президент Владимир Путин полагает, что российский «бук» никак не мог стрелять по лайнеру с территории Украины, потому что наши установки просто не пересекали государственную границу.

О добром пятничном. Певица Светлана Лобода родила дочку вокалисту Rammstein Тиллю Линдеманну. Официально, впрочем, ни Лобода, ни Линдеманн эту информацию не подтверждали, но они в целом держат дистанцию с прессой. Пара познакомилась в 2017 году в Баку на фестивале «Жара», где сделали несколько совместных фото, после чего таблоиды заподозрили между Лободой и Линдеманном роман. Ранее коллега Тилля, барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер был женат на русской девушке, переводчице.

В Петербурге у Петропавловской крепости сегодня начинается фестиваль песчаных скульптур: работать он будет до сентября, и по такой погоде грех не прогуляться там в выходные! Хорошего дня, друзья!