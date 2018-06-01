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Налог на соцсети и исчезающие туалеты

Автор:

Жители Уганды
© Фото: rogerfarnworth.files.wordpress.com

Темы дня

РЖД грозится ликвидировать любимые многими туалеты типа "дырка в полу".

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Пятница! Друзья, начнем с важного: в системе управления по вопросам миграции МВД произошел сбой, из-за которого порядка 1,5 млн гражданских российских паспортов, выпущенных после 2006 года, перестали быть действительны. Проверить статус своего документа можно на специальной странице ведомства, после чего, в случае, если ваш паспорт и правда недействителен, обратиться в ближайший отдел МВД по вопросам миграции (или в МФЦ).

В Грузии массовые беспорядки. Началось с гибели в драке подростка. После трагического инцидента отец мальчика сказал, что правду о ситуации скрывают силовики, потому что в драке участвовал также сын высокопоставленного сотрудника прокуратуры. Этого самого сына суд благополучно оправдал. Несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Тбилиси, им удалось добиться отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе. Премьер Георгий Квирикашвили обещал, что расследование дела о гибели подростка возобновится, и он лично его проконтролирует.

Важная новость для всех, кто собирается в отпуск на поезде. К 2025 году в поездах РЖД все гравитационные туалеты заменят на биотуалеты. Гравитационные – это те самые чудеса инженерии с дыркой в полу, которыми нельзя пользоваться, когда поезд проезжает санитарную зону. Уже сейчас биотуалеты установлены в 47% поездов. В общем, если вы фанат дырки в полу, стоит поторопиться – скоро они станут большим раритетом.

В Уганде ввели ежедневный налог на пользование соцсетями и мессенджерами. Он будет, внимание, ежедневным, и коснется Facebook, Twitter, WhatsApp, и Viber. Каждый житель Уганды, пользуясь этими благами цивилизации, отныне должен платить по три рубля в день (в местной валюте, конечно). Как власти собираются отслеживать факт пользования соцсетями, до сих пор не ясно. Причина введения налога – «распространение сплетен» через эти ресурсы. Главное, чтобы наша Госдума не надумала обратиться к опыту африканских коллег.

К слову, эта самая Госдума объявила тендер на миллионы рублей на планомерное изучение зарубежного опыта борьбы с бедностью и снижению социально-экономического неравенства. Дело в том, что президент поручил вдвое снизить уровень бедности в стране. Мы сомневаемся, что сами депутаты в курсе, что это такое.

В Петербурге сегодня обещают усиление ветра, будьте внимательны. Но в остальном погода в пятницу и в выходные должна быть хорошей, так что с наступившим вас летом, ловим момент! Отличного дня, друзья.

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