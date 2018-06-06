Водка с колбасой, велодорожки и футбольные выходные

Середину недели начнем с главного: дни, когда сборная России будет играть в рамках домашнего ЧМ по футболу, предлагают сделать выходными. Автор идеи – вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев. «Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое», – обращает внимание Лебедев. Первый матч у нас с командой Саудовской Аравии, затем национальная сборная сыграет с Уругваем и Египтом. На этом групповой этап (а многие полагают, что и выступление нашей сборной на турнире в целом) завершится. Но три выходных – тоже неплохо, так ведь?

Еще немного позитива. Минтранс разработал законопроект о создании «велосипедных зон», то есть проработанной системы регулирования велосипедного движения на российских дорогах. Предполагается, что велосипедисты будут иметь преимущество перед водителями авто, перемещаться по выделенной велодорожке со скоростью не более 20 км в час, также будет введен запрет на парковку машин на велодорожках. Интересно, это тоже к ЧМ для туристов, или все-таки для россиян?

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Владимир Путин дал еще одно интервью зарубежным журналистам, на этот раз медиакорпорации Китая. Разговор получился совсем иной, чем ранее озвученное интервью австрийскому изданию: Путин, например, рассказал, как отмечал свой день рождения с лидером КНР Си Цзиньпином. Говорит, все было по-простому, душевно: «Выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу». Вот про водку-то с колбасой его в Австрии спросить и забыли!

Мощный медиаскандал на Украине: местные СМИ опубликовали список людей, которых якобы должны были убить вслед за Аркадием Бабченко (которого, по официальной версии украинских силовиков, спасли, инсценировав покушение). Список внушительный и там сплошь журналисты: сотрудники РБК-Украина, «Украинской правды», портала «Крым. Реалии», пресс-службы киевской прокуратуры. За публикацию списка СБУ начала уголовное преследование его распространителей.

Веселье в США. В одном из ночных клубов Денвера агент ФБР веселился и танцевал, как ни в чем не бывало. В какой-то момент мужчина решил сделать сальто, и у него из кармана выпал пистолет. Он его поймал, но при этом случайно выстрелил в ногу одному из посетителей. После чего стушевался и начал извиняться. Заведение предложило пострадавшему человеку пожизненно наливать напитки бесплатно.

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Важная новость для тех, кто собирается в столицу в выходные в конце этой длинной рабочей недели. 9 и 12 июня из Петербурга в Москву пустят дополнительные поезда, это будут «Ласточки». Останавливаться составы будут в Твери и в Бологом, общее время в пути составит около семи часов. Цены на билеты будут зависеть от спроса. Хорошего вам дня, друзья!