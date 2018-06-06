  • 6 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 17:19 61.9858  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 17:19 73.0394  
Нефть($) 06.06.2018 75.12 +0.29
Нефть(p) 06.06.2018 4711.14 -18.21

Водка с колбасой, велодорожки и футбольные выходные

Автор:

Велодорожка в Амстердаме
© Фото: Сергей Доля

Темы дня

Минтранс хочет нарисовать на российских дорогах красивые велодорожки.

Популярное

Середину недели начнем с главного: дни, когда сборная России будет играть в рамках домашнего ЧМ по футболу, предлагают сделать выходными. Автор идеи – вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев. «Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое», – обращает внимание Лебедев. Первый матч у нас с командой Саудовской Аравии, затем национальная сборная сыграет с Уругваем и Египтом. На этом групповой этап (а многие полагают, что и выступление нашей сборной на турнире в целом) завершится. Но три выходных – тоже неплохо, так ведь?

Еще немного позитива. Минтранс разработал законопроект о создании «велосипедных зон», то есть проработанной системы регулирования велосипедного движения на российских дорогах. Предполагается, что велосипедисты будут иметь преимущество перед водителями авто, перемещаться по выделенной велодорожке со скоростью не более 20 км в час, также будет введен запрет на парковку машин на велодорожках. Интересно, это тоже к ЧМ для туристов, или все-таки для россиян?

Читайте также: Финита ля комедия: топ-5 объектов, построенных в Петербурге к ЧМ-2018

Владимир Путин дал еще одно интервью зарубежным журналистам, на этот раз медиакорпорации Китая. Разговор получился совсем иной, чем ранее озвученное интервью австрийскому изданию: Путин, например, рассказал, как отмечал свой день рождения с лидером КНР Си Цзиньпином. Говорит, все было по-простому, душевно: «Выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу». Вот про водку-то с колбасой его в Австрии спросить и забыли!

Мощный медиаскандал на Украине: местные СМИ опубликовали список людей, которых якобы должны были убить вслед за Аркадием Бабченко (которого, по официальной версии украинских силовиков, спасли, инсценировав покушение). Список внушительный и там сплошь журналисты: сотрудники РБК-Украина, «Украинской правды», портала «Крым. Реалии», пресс-службы киевской прокуратуры. За публикацию списка СБУ начала уголовное преследование его распространителей.

Веселье в США. В одном из ночных клубов Денвера агент ФБР веселился и танцевал, как ни в чем не бывало. В какой-то момент мужчина решил сделать сальто, и у него из кармана выпал пистолет. Он его поймал, но при этом случайно выстрелил в ногу одному из посетителей. После чего стушевался и начал извиняться. Заведение предложило пострадавшему человеку пожизненно наливать напитки бесплатно.

Читайте также: Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018

Важная новость для тех, кто собирается в столицу в выходные в конце этой длинной рабочей недели. 9 и 12 июня из Петербурга в Москву пустят дополнительные поезда, это будут «Ласточки». Останавливаться составы будут в Твери и в Бологом, общее время в пути составит около семи часов. Цены на билеты будут зависеть от спроса. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram