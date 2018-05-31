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«Воскрешение» Бабченко и Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян
© Фото: Alex Crown

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Нет, воскрешала журналиста не она.

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Четверг, и мы начнем его вновь с Аркадия Бабченко. Журналист оказался жив и здоров – «покушение» на него в Киеве было инсценировкой, поставленной СБУ. Как сам Бабченко рассказал на пресс-конференции в украинской столице, силовики выяснили, что на его убийство поступил «заказ из России». Два месяца проходила подготовка, самого Бабченко посвятили в детали операции лишь за месяц. Инсценировка была нужна якобы для того, чтобы найти киллера и «взять» организатора планировавшегося настоящего убийства.

Родным и близким Бабченко ничего не сказал и на пресс-конференции публично извинялся перед женой (в рунете были предположения, что она убьет его по-настоящему, как только он явится домой). Редакторы десятков изданий шутят на тему, стоит ли оплачивать уже заказанные и написанные некрологи.

Новости мировой политики. Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и это была первая за девять лет официальная встреча российского руководства с главой КНДР. Несколькими днями ранее Ким внезапно еще раз встретился со своим коллегой из Южной Кореи в демилитаризованной зоне на границе (раньше подобные встречи случались раз в много лет), а также в конце мая сорвалась встреча северокорейского лидера с Дональдом Трампом.

Сам президент США в Овальном кабинете Белого дома обсуждал с Ким Кардашьян проблему 62-летней заключенной, осужденной в 1996 году в Теннеси за первое правонарушение, связанное с наркотиками, по всей строгости закона – женщине дали пожизненный срок без права досрочного освобождения. Также звезда реалити-шоу обсудила с президентом вопросы тюремной реформы в целом. Фото довольного себя с Кардашьян Трамп опубликовал в своем Twitter. Если это работает, может, Кардашьян и в Кремль попробует сходить, обсудить пару нелепых законов?

Фото: Twitter / @realDonaldTrump
 

Новость для тех, кто считает «Газели», врезавшиеся в знаменитый петербургский «Мост глупости». Вице-губернатор Игорь Албин поручил чиновникам профильных комитетов за три дня решить вопрос с броскими оповещениями об опасной для «Газелей» высоте моста еще на подъездах к нему. Однако некоторых водителей это точно не остановит: ведь там и сейчас висит баннер «Газель не проедет», но уже 150 водителей решили, что именно их машина станет исключением.

Сегодня во многих странах проходят акции, приуроченные ко Всемирному дню без табака. Например, в Петербурге на Малой Садовой с 13:00 можно будет обменять сигареты на яблоки, а также бесплатно сделать флюорографию – снимки будут оперативно обрабатываться рядом, в клинике на Итальянской.

Сегодня обещают теплую погоду без дождя, так что хорошего вам дня, друзья!

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