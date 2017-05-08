Путин поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции

Президент России Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах президента Франции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Граждане Франции доверили Вам возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период. Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов», — говорится в направленной телеграмме.

Президент России заявил о готовности к конструктивной совместной работе по «актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня», отметили в Кремле.



Президентские выборы прошли во Франции 7 мая. По данным французского Министерства внутренних дел, за Эмманюэля Макрона отдали свои голоса 64,8% французов. Его оппонент Марин Ле Пен набрала 35,1% голосов. Еще 3 миллиона французов в знак протеста проголосовали пустыми бюллетенями, а один миллион их испортили.

