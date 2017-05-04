Алексею Навальному выдали загранпаспорт после пяти лет запрета выезда из страны. Оппозиционер поедет за рубеж лечить глаз после нападения с зеленкой. Об этом он сам сообщил на своем официальном сайте.

"Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то - думаю - пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил. Видимо, есть некое "водяное перемирие" на медицинские темы", - рассказал политик.

По его словам, теперь он может поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз. "Вчерашний замер показал у меня 15% зрения на правом глазу. Но шансы есть, будем лечить", - добавил он.

В конце апреля мужчины напали на Алексея Навального у офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве и плеснули ему в лицо зеленкой. Приехавшие на место полицейские отказались изымать записи камер наблюдения. Ранее аналогичное нападение на Навального произошло в Барнауле.

Днем 3 мая стало известно, что повторный приговор по "Кировлесу" вступил в силу и запретил Навальному участвовать в выборах президента. Навальный намерен его обжаловать в Европейском суде по правам человека.