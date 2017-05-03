Приговор по "Кировлесу" запретил Навальному участвовать в выборах президента

Приговор по делу "Кировлеса" запретил оппозиционному политику Алексею Навальному участвовать в выборах президента. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сегодня, 3 мая, он признан законным Кировским областным судом и вступил в силу. "Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений", - заявил судья.

Несмотря на это, сам Навальный считает, что Конституция РФ оставляет ему возможность баллотироваться на пост президента.

Согласно пункту 5.2 закона "О выборах президента", не имеют права быть избранными президентом РФ граждане, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость за указанное преступление, а также осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, судимость которых снята или погашена, - до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

Навальный не сможет претендовать на президентское кресло в ближайшее десятилетие, если суд не снимет с него судимость. Вместе с тем политик неоднократно указывал, что Конституция РФ позволяет избираться всем дееспособным гражданам, кроме тех, кто содержится в местах лишения свободы.

Таким образом, Навальный сохраняет теоретический шанс принять участие в президентской гонке. Это возможно в двух случаях: если Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признает повторный приговор российского суда незаконным (в связи с чем может последовать его отмена) или если Навальный добьется в Конституционном суде РФ признания нормы, которая препятствует его участию в кампании, не соответствующей Основному закону страны.