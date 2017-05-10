В Петербурге 10 мая ожидаются мокрый снег и дожди

В среду, 10 мая, в Северной столице будет облачно с прояснениями. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погода от ГУ МЧС по Петербургу.

Утром и днем возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на мокрых участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.

На данный момент в Петербурге +2 градуса.