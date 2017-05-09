Небо Петербурга озарил салют в честь Дня Победы (ФОТО)

Небо Петербурга озарил салют в честь Дня Победы. Дивизион Михайловской военной артиллерийской академии дал 30 выстрелов с пляжа Петропавловской крепости.

Первый и последний залпы по традиции дали в честь победы в Великой Отечественной войне, второй - в честь здравствующих ветеранов, пятый - в честь защитников блокадного Ленинграда.

Во время фейерверка на воде около крепости собралось множество катеров и теплоходов с желающими посмотреть салют с необычного ракурса.

За несколько минут до начала зрелища туристы решили пошутить и пустили небольшой залп с одного из катеров, чем развеселили собравшихся на Дворцовой набережной и мостах.

После салюта многие суда прогудели в честь праздника. Кроме того, с воды были пущены разноцветные шары, а на набережной кричали "Ура!" и хлопали.