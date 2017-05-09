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Тысячи петербуржцев приняли участие в акции «Бессмертный полк»

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© Фото: Анна Носик / "Санкт-Петербург.ру"
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    Шествие завершилось на Дворцовой, где начался большой праздничный концерт.

    Тысячи петербуржцев приняли участие в акции «Бессмертный полк» - они прошли по Невскому проспекту от Суворовского проспекта до Дворцовой площади с портретами своих близких, погибших на войне.

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    Колонна начала движение в 15 часов вслед за ветеранами Великой Отечественной войны, которые проехали по центру Петербурга на ретро-автомобилях. Перед колонной «полка» знаменная группа несла штандарты фронтов, участвовавших в битве за Ленинград. 

    На протяжении всего Невского проспекта собрались жители и гости Северной столицы, которые приветствуют каждую машину с участниками войны громкими «Ура». Волонтеры пронесли огромное красное знамя и пели песни военных лет. Шествие завершилось на Дворцовой, где начался большой праздничный концерт.

    Акция «Бессмертный полк» прошла в Петербурге в четвертый раз. Впервые колонна «полка» прошла в Томске в 2012 году, идея акции принадлежит журналистам томского телевидения.
    Instagram / @elena__tori, @goncharyana, @marina_er_, @xenia_kharitonova, @__.anzhelikav.__

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