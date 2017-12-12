Смольный утвердил ночной режим работы метро в праздники

Правительство Петербурга утвердило режим ночной работы метрополитена в праздничные дни. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

В основном в праздники метро будет работать с 01:00 до 05:00. В таком режиме воспользоваться им можно в Новый год, Рождество, Пасху, День города, Ночь музеев, праздник выпускников «Алые паруса». Одновременно с этим с 00:00 до 06:00 будут курсировать ночные автобусы.

Также в выходные и праздничные дни снова начнет курсировать поезд-челнок между станциями «Адмиралтейская» и «Спортивная». Воспользоваться им в эти дни можно будет с 30 апреля по 15 ноября с 01:00 до 03:00.