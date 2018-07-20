Как выбрать хороший свиной шашлык в магазине

В самый разгар лета специалисты Роскачества рассказали, как выбрать правильный свиной шашлык в магазине. Эксперты уверяют, что советы помогут не только в полной мере насладиться мясом, но и не навредить своему организму.

Срок годности

Прежде всего в организации опровергли миф об использовании просроченного мяса для шашлыка. Проверка двух с половиной десятков образцов показала, что практически в каждом случае использовался свежий продукт.

Исключением стала продукция торговых марок «Каждый день» и «Твой дом». Специалисты отметили, что на стадии производства мясо было свежим, поэтому, скорее всего, шашлык испортился в процессе реализации.

Потребителей просят внимательно относится к условиям хранения еды. Мясо всегда надо держать в холодильнике, а если его нужно долго везти, то стоит убрать в термопакет или сумку-холодильник. Шашлык следует тщательно прожаривать, чтобы убить бактерии и микроорганизмы.

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Вес мяса

Стоимость шашлыка напрямую зависит от его веса, поэтому важно, чтобы мясо занимало основной объем упаковки. Лучшим по этому параметру стал «Череповецкий мясокомбинат» (98,1%).

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Шашлык часто получается непрожаренным и подгорелым, если мяса нарезано слишком крупно. В Роскачестве считают, что идеальный вес одного куска составляет 30-90 граммов. Из 24 марок размер кусков оказался у 18 брендов.

Антибиотики

В продукции животного происхождения нередко встречаются антибиотики. Несмотря на это, нарушения обнаружили только в шашлыке марок «Твой дом», «Каждый день» и «Рамфуд». У еще трех брендов уровень антибиотиков не превышал допустимых норм, а к остальному мясу у экспертов претензий нет.

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Бактерии

Одной из главных проблем мяса стала «микробиология». В половине товаров обнаружили патогенные микроорганизмы или бактерии.

Эксперты заявили, что в некоторых случаях это связано с нестерильными условиями на производстве. В ряде случаев не удалось определить источник заражения, поэтому возможной причиной стало несоблюдение условий транспортировки или хранения.

Самой опасной оказалась продукция марок «Малаховский» и «Дмитрогорский продукт». В обоих шашлыках выявили листерии, которые вызывают серьезное пищевое заболевание, а у второго бренда также нашли сальмонеллы.

В мясе «Велком», «МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово» обнаружены бактерии кишечной палочки.

Продукция «Атяшево», «Ближние Горки», «Каждый день», «Карусель», «МясновЪ», «Твой дом» превысила нормативы по общему количеству бактерий, что свидетельствует о начальной порче продуктов.

Особенно отличился шашлык «Каждый день», «Карусель» и «Твой дом» – точное количество бактерий специалистов даже не удалось определить. Оно было выше возможных пределов обнаружения. В Роскачестве отметили, что неизвестно, на каком этапе микроорганизмы попали в мясо.

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Итог

Шашлык марок «Жар мясо», «Мираторг», «Останкино» и «Ремит» может претендовать на Знак качества. Мясо соответствует всем нормам качества и безопасности. В топ лучшей продукции также попали бренды Globus и «Агрокомплекс».

Наиболее опасными признаны продукты марок «Малаховский», «Дмитрогорский продукт», «Каждый день», «Карусель» и «Твой дом».

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