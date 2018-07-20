  • 21 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.4351  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.6401  
Нефть($) 20.07.2018 73.03 +0.63
Нефть(p) 20.07.2018 4552.92 +15.76

Как выбрать хороший свиной шашлык в магазине

Автор:


© Фото: Сергей Мальгавко / РИА «Новости»

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» на основе советов Роскачества рассказывает, какому мясу можно доверять, а в каком можно найти сальмонеллы.

В самый разгар лета специалисты Роскачества рассказали, как выбрать правильный свиной шашлык в магазине. Эксперты уверяют, что советы помогут не только в полной мере насладиться мясом, но и не навредить своему организму.

Срок годности

 

Прежде всего в организации опровергли миф об использовании просроченного мяса для шашлыка. Проверка двух с половиной десятков образцов показала, что практически в каждом случае использовался свежий продукт.

Исключением стала продукция торговых марок «Каждый день» и «Твой дом». Специалисты отметили, что на стадии производства мясо было свежим, поэтому, скорее всего, шашлык испортился в процессе реализации.

Потребителей просят внимательно относится к условиям хранения еды. Мясо всегда надо держать в холодильнике, а если его нужно долго везти, то стоит убрать в термопакет или сумку-холодильник. Шашлык следует тщательно прожаривать, чтобы убить бактерии и микроорганизмы.

Фото: pixabay.com
 

Вес мяса

 

Стоимость шашлыка напрямую зависит от его веса, поэтому важно, чтобы мясо занимало основной объем упаковки. Лучшим по этому параметру стал «Череповецкий мясокомбинат» (98,1%).

Читайте также:

Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

Шашлык часто получается непрожаренным и подгорелым, если мяса нарезано слишком крупно. В Роскачестве считают, что идеальный вес одного куска составляет 30-90 граммов. Из 24 марок размер кусков оказался у 18 брендов.

Антибиотики

 

В продукции животного происхождения нередко встречаются антибиотики. Несмотря на это, нарушения обнаружили только в шашлыке марок «Твой дом», «Каждый день» и «Рамфуд». У еще трех брендов уровень антибиотиков не превышал допустимых норм, а к остальному мясу у экспертов претензий нет.

Фото: pixabay.com
 

Бактерии

 

Одной из главных проблем мяса стала «микробиология». В половине товаров обнаружили патогенные микроорганизмы или бактерии.

Эксперты заявили, что в некоторых случаях это связано с нестерильными условиями на производстве. В ряде случаев не удалось определить источник заражения, поэтому возможной причиной стало несоблюдение условий транспортировки или хранения.

Самой опасной оказалась продукция марок «Малаховский» и «Дмитрогорский продукт». В обоих шашлыках выявили листерии, которые вызывают серьезное пищевое заболевание, а у второго бренда также нашли сальмонеллы.

В мясе «Велком», «МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово» обнаружены бактерии кишечной палочки.

Продукция «Атяшево», «Ближние Горки», «Каждый день», «Карусель», «МясновЪ», «Твой дом» превысила нормативы по общему количеству бактерий, что свидетельствует о начальной порче продуктов.

Особенно отличился шашлык «Каждый день», «Карусель» и «Твой дом» – точное количество бактерий специалистов даже не удалось определить. Оно было выше возможных пределов обнаружения. В Роскачестве отметили, что неизвестно, на каком этапе микроорганизмы попали в мясо.

Фото: pixabay.com
 

Итог

 

Шашлык марок «Жар мясо», «Мираторг», «Останкино» и «Ремит» может претендовать на Знак качества. Мясо соответствует всем нормам качества и безопасности. В топ лучшей продукции также попали бренды Globus и «Агрокомплекс».

Наиболее опасными признаны продукты марок «Малаховский», «Дмитрогорский продукт», «Каждый день», «Карусель» и «Твой дом».

Фото: pixabay.com

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    как Это сделано
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

    Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие заведения города на Неве, в которых можно почувствовать летнюю расслабленную атмосферу.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram