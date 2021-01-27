Россияне готовы переплачивать только за определенные продукты

Жители крупных российских городов готовы переплачивать за продукты, но это касается лишь определенных категорий продуктов. Об этом сообщает Центр изучения потребительского поведения Роскачества. Согласно результатам исследований, 51% россиян готовы заплатить больше, если состав продуктов безопасный.

Однако молоко и мясо люди выбирают наиболее тщательно. Большая часть опрошенных, а именно 77%, жалуются, что им не хватает полезных и натуральных продуктов. Так, россияне не могут найти на полках магазинов и на рынках продукцию без вредных веществ.