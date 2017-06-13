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Переполненные ОВД и Юлий Цезарь

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Сцена из спектакля "Юлий Цезарь"
© Фото: Ptj.spb.ru

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Сотни петербуржцев сегодня ночевали в отделениях полиции.

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Первый рабочий день и сразу много новостей. Во-первых, накануне по всей стране прошли антикоррупционные акции. Народу было меньше, чем 26 марта, но хватило для того, чтобы общее число задержанных по стране было около двух тысяч. Митинги начались днем, первые задержания пошли еще до начала мероприятий – например, в Москве на выходе из дома задержали Алексея Навального. Именно оппозиционер призывал россиян выйти на акцию в День России, именно с его подачи московский митинг с согласованной площадки на проспекте Сахарова «перенесли» в рамки официальных праздничных гуляний на Тверской улице. Аналитики уже высказались, что политически Навальный, конечно, переиграл власть. Правда, сам оппозиционер тоже получил 30 суток после вечернего заседания суда.

Неожиданно масштабные акции получились в регионах – особенно в Омске и Новосибирске (порядка 5 тыс. человек).

В Петербурге все прошло, возможно, даже жестче, чем в Москве. Задерживать людей на Марсовом поле начали раньше и более массово, «замели» даже депутата ЗакСа Максима Резника (правда, потом отпустили). В репортажах фигурировали цифры до 900 задержанных в Петербурге, сообщалось, что в центральных ОВД якобы не хватает мест и людей везут в Петергоф. Среди задержанных были дети, вечером неравнодушные активисты вытаскивали из отделений несовершеннолетних и привозили адвокатов. Задерживали и журналистов, несмотря на пресс-карты и прочие атрибуты профессии. Задержали (и сдули!) на Марсовом и большую надувную уточку.

Тем временем на телеканале Showtime состоялась премьера фильма Оливера Стоуна про Владимира Путина. В первой серии президент рассказал  своих отношениях с США, семьей (дочерями и зятьями) и привел цифры, по которым США тратит на оборонные нужды сотни миллиардов долларов – в десять раз больше, чем РФ, а в «бряцанье оружием» все равно обвиняют Кремль.

Еще немного новостей про США. Авиакомпания Delta Airlines и Банк Америки отозвали финансирование театральной постановки «Юлия Цезаря» организации Public Theater в Нью-Йорке из-за внешнего сходства загримированного Цезаря с Дональдом Трампом. «Вне зависимости от ваших политических взглядов графическое убийство Юлия Цезаря на фестивале Шекспира не отражает ценности Delta Air Lines», - прокомментировали решение в авиакомпании.

В Туле госпитализирован солист «Любэ» Николай Расторгуев. Накануне он почувствовал себя плохо перед концертом, и его увезли буквально от сцены перед празднованием Дня России.

Петербург. Кроме того, что сотни людей сегодня ночевали в отделениях полиции (где не всегда хватало коек и комплектов постельного белья), в Ботаническом саду распустился кактус, который называют «сестрой Царицы ночи». Растение цветет крайне редко – за всю историю Ботанического сада это всего третий раз. В сети уже есть множество фотографий этого чуда. Красиво!

Сегодня ближе к вечеру, вероятно, будет солнечно. Хорошего вам дня и берегите себя.

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