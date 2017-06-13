Путин: США поддерживают террористов в Чечне

Президент РФ Владимир Путин ​в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном заявил о поддержке США террористов в Чечне. Об этом говорится в первой серии фильма «Интервью с Путиным», которая вышла накануне, 12 июня, в эфире телеканала ShowTime.



По словам Путина, когда начались проблемы в Чечне, США поддержали эти процессы на Северном Кавказе.​ «Мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов», — заявил Путин.

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Глава РФ считает, что Вашингтон лишь «на словах» говорит о поддержке России и готовности к сотрудничеству, а на самом деле «используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации» в стране. Путин также допустил, что США хотят разрушить экономику и сменить власть в стране, чтобы «забрать ядерный потенциал России».



Накануне, 12 июня, американский режиссер Оливер Стоун представил первую часть документального фильма, который основан на серии интервью с Владимиром Путиным. Всего выйдет четыре части на телеканале ShowTime.

О своем желании создать подобную ленту Оливер Стоун впервые заявил еще в 2014 году. Тогда же он сообщил, что хотел бы встретиться с президентом России и взять у него интервью. Ранее Стоун выпустил 10-серийный документальный фильм «Нерассказанная история США», нетрадиционно трактующий историю Америки. Фильм был подвержен резкой критике в США.

Обладатель трех «Оскаров», режиссер Оливер Стоун родился в Нью-Йорке в 1946 году. В 1967—1968 воевал во Вьетнаме, где был дважды ранен. За участие в боях Стоун был награжден Бронзовой звездой и Пурпурным сердцем. Всемирную славу режиссеру принесли его фильмы «Взвод», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Дорз», «Небо и земля», «Никсон», «Прирождённые убийцы».