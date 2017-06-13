В Ботаническом саду Петербурга расцвела «сестра Царицы ночи» (ФОТО)

В третий раз за всю историю Ботанического сада Петербурга здесь расцвел уникальный кактус Селеницереус госпожи Макдональд, который часто называют «Сестра Царицы ночи».

В Ботаническом саду ради этого продлили часы работы, чтобы горожане и туристы могли посмотреть на редкое зрелище. Экскурсии продолжались до 22 часов. За всю историю работы Ботанического сада цветение этого редкого кактуса показали всего в третий раз.

Фото: vk.com/cat4legs

В пресс-службе Ботсада рассказали, что бутон распустился всего один, зато он очень большой, и рассмотреть цветок можно во всех подробностях.

В прошлый раз сестра Царицы ночи цвела в 2015 году. При этом сама Царица цветет раз в год.

«Царица ночи» – кактус, который распускается только раз в году, ночью и всего на несколько часов. Цветки имеют размер до 35 сантиметров и источают нежный аромат ванили. В природе он произрастает на тропических побережьях и опушках лесов островов Кубы, Ямайки и Мексики.

Это самый старый цветок в Ботаническом саду. Он привезен в 1824 году с побережья Карибского моря Восточной Мексики.