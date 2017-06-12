На акции протеста в Петербурге задержали 900 человек

На антикоррупционной акции в Петербурге были задержаны 900 человек, сообщает "Эхо Москвы".

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Как сообщал корреспондент "Санкт-Петербург.ру", некоторые задержания сопровождались драками с сотрудниками полиции.

В настоящий момент акция завершилась у входа на Дворцовую площадь, которую охраняют сотрудники ОМОН и Росгвардии.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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По подсчетам "Санкт-Петербург.ру", в акции приняли участие около семи тыс. человек. При этом в Смольном насчитали 3,5 тыс.

Часть лидеров оппозиционных движений были задержаны еще до начала акции. Так, из своей квартиры в отделение полиции была доставлена глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева. Кроме того, сотрудники полиции пришли домой к координатору «Открытой Росси» Андрею Пивоварову и координатору движения «Весна» Николаю Артеменко.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что в 6 часов утра полицейскими был задержан Петербургский оппозиционер Александр Расторгуев. По их информации, в настоящий момент он находится в ОВД Гатчины.