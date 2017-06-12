В Петербурге на Марсовом поле начались столкновения с полицией

В Петербурге митинг оппозиции на Марсовом поле перерос в столкновения с полицией. Как сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», продолжаются массовые задержания участников акции, видны драки между собравшимися и полицейскими. Сообщается о 150 задержанных.
Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
По информации "Санкт-Петербург.ру", среди доставленных в автозак – фотограф Давид Френкель. Задерживают всех подряд – молодых парней, девушек, людей старшего поколения. Как сообщает корреспондент портала, задерживают и случайных людей, применяя к ним грубую физическую силу.
Некоторые из участников акции вступают с представителями полиции в драку.
"Одна из собравшихся женщин дерется с полицией и кричит "Отпустите мою дочь!"", - сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".
Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
Полицейские и представители ОМОН также пытаются снять людей с постамента у Вечного огня, которые вновь возвращаются туда.
Как стало известно ранее, на Марсовом поле собралось до семи тысяч человек.
Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
За час до этого, в 13:00, организаторы официального праздничного мероприятия на Марсовом поле по громкоговорителю сообщили о том, что оно завершилось на шесть часов раньше для "безопасности ее участников". Пришедшим на Марсово поле сторонникам Алексея Навального предложили на специальных автобусах проехать в Удельный парк и провести мероприятие там. Кроме того, собравшимся раздавали листовки о незаконности акции на Марсовом.
Оппозиционеры проигнорировали эти призывы. Многие листовки оказались в мусорных баках.
Ранее стало известно, что в понедельник, 12 июня, домой к координатору «Открытой России» Андрею Пивоварову нагрянули полицейские и сотрудники центра «Э». По словам Пивоварова, ему сообщили, что он «планирует массовые беспорядки». Накануне координатор «Открытой России» на своих страницах в социальных сетях призывал всех присоединиться к акции протеста 12 июня в Петербурге.
Кроме того, о подобных визитах полицейских сообщили председатель петербургского отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева и координатор движения «Весна» Николай Артеменко.
В соцсетях также сообщают, что полицейские задержали муниципального депутата Даниила Кена, который также планировал прийти на акцию сторонников Навального.