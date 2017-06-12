В Петербурге на Марсовом поле начались столкновения с полицией

В Петербурге митинг оппозиции на Марсовом поле перерос в столкновения с полицией. Как сообщает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», продолжаются массовые задержания участников акции, видны драки между собравшимися и полицейскими. Сообщается о 150 задержанных.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

По информации "Санкт-Петербург.ру", среди доставленных в автозак – фотограф Давид Френкель. Задерживают всех подряд – молодых парней, девушек, людей старшего поколения. Как сообщает корреспондент портала, задерживают и случайных людей, применяя к ним грубую физическую силу.

Некоторые из участников акции вступают с представителями полиции в драку.

"Одна из собравшихся женщин дерется с полицией и кричит "Отпустите мою дочь!"", - сообщает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Полицейские и представители ОМОН также пытаются снять людей с постамента у Вечного огня, которые вновь возвращаются туда.

Как стало известно ранее, на Марсовом поле собралось до семи тысяч человек.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"