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В Петербурге домой к координатору "Открытой России" Пивоварову пришла полиция

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© Фото: Коммерсантъ

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По словам сотрудников правопорядка, оппозиционер планирует массовые беспорядки.

В понедельник, 12 июня, домой к координатору «Открытой России» Андрею Пивоварову нагрянули полицейские и сотрудники центра «Э». Об этом оппозиционер сообщил на своей странице в Facebook.

«Дверь я не открываю, общаемся так. Говорят, что у них материал, по которому я планирую массовые беспорядки, и что надо проехать с ними. Это, говорю, приглашение или повестка? Отвечают – приглашение. Ок, тогда отказываюсь. 
Стоят под дверью, совещаются», - написал Пивоваров.

Накануне координатор «Открытой России» на своих страницах в социальных сетях призывал всех присоединиться к акции протеста 12 июня в Петербурге.

Кроме того, о подобных визитах полицейских сообщили председатель  петербургского отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева и координатор движения «Весна» Николай Артеменко.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что в 6 часов утра полицейскими был задержан Петербургский оппозиционер Александр Расторгуев. По их информации, в настоящий момент он находится в ОВД Гатчины.

Сегодня, 12  июня, по всей России проходят протестные акции, организованные сторонниками Алексея Навального. На Дальнем Востоке они прошли с задержаниями. В Казани акция была согласована на 7 утра в отдаленной части города – тем не менее, на нее пришло 450 человек. В Новосибирске пришло, по оценкам организаторов, не меньше 5000 человек.

Накануне главный заявитель антикоррупционной акции 12 июня в Москве на проспекте Сахарова Алексей Навальный выступил со срочным видеообращением к своим сторонникам. В нем он заявил, что вынужден отменить уже согласованную мэрией Москвы на 14:00 акцию на Сахарова потому, что все подрядчики, которые должны были поставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказались от сотрудничества со ссылкой на запрет начальства и людей из мэрии работать «в этой локации». Вместо этого Навальный призвал своих сторонников к участию в акции на Тверской.

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