Полицейские отпустили депутата ЗакСа Максима Резника

Депутата петербургского Заксобрания Максима Резника, которого на Марсовом поле задержали на антикоррупционном митинге 12 июня, отпустили из полиции, и в настоящий момент он снова находится вместе с протестующими, передает «Фонтанка».

Сообщается, что на Марсовом поле задержали как минимум 300 собравшихся. Как передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру», некоторые задержания не обходятся без драк.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

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Всего на Марсовом поле, собралось около семи тыс. человек.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Ранее стало известно, что в понедельник, 12 июня, домой к координатору «Открытой России» Андрею Пивоварову нагрянули полицейские и сотрудники центра «Э». По словам Пивоварова, ему сообщили, что он «планирует массовые беспорядки». Накануне координатор «Открытой России» на своих страницах в социальных сетях призывал всех присоединиться к акции протеста 12 июня в Петербурге.

Кроме того, о подобных визитах полицейских сообщили председатель петербургского отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева и координатор движения «Весна» Николай Артеменко.

В соцсетях также сообщают, что полицейские задержали муниципального депутата Даниила Кена, который также планировал прийти на акцию сторонников Навального.