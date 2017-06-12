В Петербурге полиция взяла сторонников Навального в кольцо (ФОТО)

В Петербурге, 12 июня, на Марсовом поле началась акция протеста сторонников Алексея Навального. В настоящий момент на ней собралось около семи тыс. человек, передает корреспондент "Санкт-Петербург.ру".

Некоторые собравшиеся пришли с флагами России, в руках участников акции также видны традиционные резиновые уточки. На Марсовом поле также стянулось большое количество представителей полиции. Участников акции взяли в кольцо. Некоторых из них уводят с поля. Толпа скандирует "Позор!". Сообщается о 50 задержанных.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

За час до этого, в 13:00, организаторы официального праздничного мероприятия на Марсовом поле по громкоговорителю сообщили о том, что оно завершилось на шесть часов раньше для "безопасности ее участников". Пришедшим на Марсово поле сторонникам Алексея Навального предложили на специальных автобусах проехать в Удельный парк и провести мероприятие там. Кроме того, собравшимся раздавали листовки о незаконности акции на Марсовом.

Оппозиционеры проигнорировали эти призывы. Многие листовки оказались в мусорных баках.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Ранее стало известно, что в понедельник, 12 июня, домой к координатору «Открытой России» Андрею Пивоварову нагрянули полицейские и сотрудники центра «Э». По словам Пивоварова, ему сообщили, что он «планирует массовые беспорядки». Накануне координатор «Открытой России» на своих страницах в социальных сетях призывал всех присоединиться к акции протеста 12 июня в Петербурге.

Кроме того, о подобных визитах полицейских сообщили председатель петербургского отделения незарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева и координатор движения «Весна» Николай Артеменко.

В соцсетях также сообщают, что полицейские задержали муниципального депутата Даниила Кена, который также планировал прийти на акцию сторонников Навального.