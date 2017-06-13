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На антикоррупционной акции на Марсовом поле был задержан внук Бориса Стругацкого

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© Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"

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Всего в отделениях полиции Петербурга осталось ночевать 400 задержанных на несогласованной акции.

После антикоррупционной акции протеста на Марсовом поле Петербурга, которая прошла накануне, 12  июня, был задержан внук писателя Бориса Стругацкого. Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

Парламентарий вечером 12 июня объезжал городские отделы полиции. Депутат сказал, что в 6-м отделе оказался внук писателя Бориса Стругацкого, которого также зовут Борис. По его словам, внук писателя совершеннолетний.

Ранее стало известно, что на акции протеста на Марсовом были задержаны 900 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Полиция также задержала фотографа Давида Френкеля, журналистку Ксению Морозову и депутата Заксобрания Максима Резника, которого позже отпустили.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"
 

На ночь в отделениях полиции осталось 400 задержанных. За отказ ехать в Удельный парк на антикоррупционный митинг на них составили протоколы за неповиновение (статья 19.3 КоАП), предусматривающее арест до пятнадцати суток.

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По подсчетам "Санкт-Петербург.ру", в акции приняли участие около семи тыс. человек. При этом в Смольном насчитали 3,5 тыс.

Часть лидеров оппозиционных движений были задержаны еще до начала акции. Так, из своей квартиры в отделение полиции была доставлена глава штаба Навального в Петербурге Полина Костылева. Кроме того, сотрудники полиции пришли домой к координатору «Открытой Росси» Андрею Пивоварову и координатору движения «Весна» Николаю Артеменко.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что в 6 часов утра полицейскими был задержан Петербургский оппозиционер Александр Расторгуев.

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