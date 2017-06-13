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Навального арестовали на 30 суток

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© Фото: Ведомости

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Ему вменяется повторное нарушение организации публичного мероприятия.

Оппозиционный политик Алексей Навальный арестован на 30 суток по решению Симоновского районного суда. Ему вменяется ч.8 ст.20.2 – повторное нарушение организации публичного мероприятия.

Адвокаты Навального на суде заявили, что судья согласовывала свои действия с сотрудниками полиции, о чем у них имеется аудиозапись, которую они планируют приобщить. Они заявили об отводе судьи, однако им в этом было отказано.

Адвокат Навального Вадим Кобзев на суде заявил, что оппозиционер не являлся организатором акции, поскольку два и более раза привлекался по административным делам. Соответственно он не может быть организатором публичного мероприятия. Поэтому, по мнению адвоката, в его действиях не было состава инкриминируемого ему правонарушения, сообщают Ведомости.

Другой адвокат Навального Константин Терехов заявил, что суду не было представлено ничего кроме фотографий, что люди находились на улицах в центре Москвы. «Сегодня государственный праздник, Тверская улица перекрывалась по инициативе мэрии Москвы, и суд не может прийти к выводу, что действия Алексея Навального привели к тому, что люди туда пришли», - заявил адвокат.

Алексей Навальный был задержан накануне, 12 июня, в подъезде своего дома за полчаса до несанкционированной акции протеста на Тверской улице, сообщала его супруга Юлия Навальная.

В понедельник, 12  июня, в Москве и других городах России прошли антикоррупционные акции, которые инициировал Алексей Навальный.

В Москве мэрия согласовала проведение шествия на проспекте Академика Сахарова. При этом накануне вечером, 12  июня,  Навальный выступил со срочным видеообращением к своим сторонникам. В нем он заявил, что вынужден отменить уже согласованную мэрией Москвы на 14:00 акцию на Сахарова потому, что все подрядчики, которые должны были поставить звуковое оборудование и сцену для митинга, отказались от сотрудничества со ссылкой на запрет начальства и людей из мэрии работать «в этой локации». Вместо этого Навальный призвал своих сторонников к участию в акции на Тверской.

На акции в Москве были задержаны 750 человек. В Петербурге СМИ сообщали о 900 задержанных, но по данным МВД их было 500. При этом 400 из них остались в отделениях полиции на ночь.

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