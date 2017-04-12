День космонавтики и роды в поезде

Середина недели, и накануне в Дортмунде около автобуса футбольного клуба «Боруссия» произошел взрыв. Дело было перед матчем Лиги чемпионов, «Боруссия» должна была играть с «Монако». Пострадал испанский футболист Марк Бартра, как сообщает клуб, спортсмен пострадал незначительно, но его отправили в больницу. В итоге матч перенесли на 12 апреля (то есть на сегодня).

У нас сегодня День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, стартовав на корабле «Восток-1» с космодрома «Байконур», совершил орбитальный полет вокруг Земли. 1 час 48 минут, проведенные в космосе, навсегда сделали Гагарина героем. Сегодня в городке Витанье на северо-западе Словении, например, открывают памятник первому космонавту в истории. И уже не столь важно, что первыми на Луну высадились американцы (тем более, что фотографии «высадки» они сняли в пустыне Невада). Гагариным мы гордимся и сейчас, в непростые, на самом деле, времена.

Еще немного национальной гордости. Накануне начальник поезда № 97 Кисловодск – Тында Олег Чернышов на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги принял роды у пассажирки. Женщине внезапно понадобилась помощь, Чернышов не растерялся, обеспечил нужные санитарные условия в вагоне, перерезал пуповину, обеспечил новорожденную девочку необходимыми антисептиками. Потом ее и маму отправили в роддом Миасса. Поздравляем всех участников события!

В США же нарастает скандал вокруг инцидента с врачом и United Airlines. Выяснилось, что на борт самолета, летевшего из Чикаго в Кентукки, действительно продали больше мест, чем положено, и сотрудники авиакомпании силой выволокли из салона врача китайского происхождения. Из-за обрушившейся на компанию критики ее акции упали в цене, капитализация снизилась более чем на миллиард долларов. Вот что значит грубость в эпоху интернета.

В Боснии и Герцеговине руководство популярного телеканала Pink уволило 26-летнюю ведущую Сенаду Нуркич после того, как она призналась, что в свободное время подрабатывает проституцией. Что характерно, девушка сказала, что считает это такой же работой, как и любая другая, а дополнительный заработок был ей необходим, «чтобы не голодать». При этом проституция в стране строго запрещена. Программу, которую вела Нуркич, на канале тоже закрыли, несмотря на высокие рейтинги.

В Петербурге с утра прошел снег (сейчас уже немного подтаял), а еще гендиректор «Зенита» в сокрушительном интервью рассказал про все огрехи «Зенит-арены». И поле там не выкатывается, и парковаться негде, и трава не растет. На часть обвинений уже публично ответил вице-губернатор Албин. Ну, а мы пока что не будем судить – надо дождаться хотя бы первого матча «Зенита» на новом стадионе. Хорошего вам дня, друзья!