  • 12 Апрель 2017
USD 12.04.2017 56.9552 -0.4344
USD ММВБ 11:17 56.95550  
EUR 12.04.2017 60.3042 -0.4427
EUR ММВБ 11:17 60.3980  
Нефть($) 12.04.2017 56.37 +0.64
Нефть(p) 12.04.2017 3210.56 +12.24

День космонавтики и роды в поезде

Автор:

Юрий Гагарин
© Фото: protatarstan.ru

Темы дня

Хорошо, что не в космосе!

По теме

Середина недели, и накануне в Дортмунде около автобуса футбольного клуба «Боруссия» произошел взрыв. Дело было перед матчем Лиги чемпионов, «Боруссия» должна была играть с «Монако». Пострадал испанский футболист Марк Бартра, как сообщает клуб, спортсмен пострадал незначительно, но его отправили в больницу. В итоге матч перенесли на 12 апреля (то есть на сегодня).

У нас сегодня День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, стартовав на корабле «Восток-1» с космодрома «Байконур», совершил орбитальный полет вокруг Земли. 1 час 48 минут, проведенные в космосе, навсегда сделали Гагарина героем. Сегодня в городке Витанье на северо-западе Словении, например, открывают памятник первому космонавту в истории. И уже не столь важно, что первыми на Луну высадились американцы (тем более, что фотографии «высадки» они сняли в пустыне Невада). Гагариным мы гордимся и сейчас, в непростые, на самом деле, времена.

Еще немного национальной гордости. Накануне начальник поезда № 97 Кисловодск – Тында Олег Чернышов на станции Миасс Южно-Уральской железной дороги принял роды у пассажирки. Женщине внезапно понадобилась помощь, Чернышов не растерялся, обеспечил нужные санитарные условия в вагоне, перерезал пуповину, обеспечил новорожденную девочку необходимыми антисептиками. Потом ее и маму отправили в роддом Миасса. Поздравляем всех участников события!

В США же нарастает скандал вокруг инцидента с врачом и United Airlines. Выяснилось, что на борт самолета, летевшего из Чикаго в Кентукки, действительно продали больше мест, чем положено, и сотрудники авиакомпании силой выволокли из салона врача китайского происхождения. Из-за обрушившейся на компанию критики ее акции упали в цене, капитализация снизилась более чем на миллиард долларов. Вот что значит грубость в эпоху интернета.

В Боснии и Герцеговине руководство популярного телеканала Pink уволило 26-летнюю ведущую Сенаду Нуркич после того, как она призналась, что в свободное время подрабатывает проституцией. Что характерно, девушка сказала, что считает это такой же работой, как и любая другая, а дополнительный заработок был ей необходим, «чтобы не голодать». При этом проституция в стране строго запрещена. Программу, которую вела Нуркич, на канале тоже закрыли, несмотря на высокие рейтинги.

В Петербурге с утра прошел снег (сейчас уже немного подтаял), а еще гендиректор «Зенита» в сокрушительном интервью рассказал про все огрехи «Зенит-арены». И поле там не выкатывается, и парковаться негде, и трава не растет. На часть обвинений уже публично ответил вице-губернатор Албин. Ну, а мы пока что не будем судить – надо дождаться хотя бы первого матча «Зенита» на новом стадионе. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm