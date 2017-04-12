Главный синоптик Петербурга обещает снег и холод до 18 апреля

Главный синоптика петербургского Гидрометцентра Александр Колесов обещает снег и холод до 18 апреля. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Погрелись. А теперь очередной сюрприз природы. Все ли готовы к продолжительному похолоданию и осадкам в виде снега?" - написал он, добавив в комментариях, что холод задержится минимум на неделю.

По его словам, осадки и минусовая температура заденут не только Петербург - они дойдут даже до Москвы, где пока что тепло и местами солнечно.

"Натянув шапку на уши и ругая синоптиков пробирался сквозь встречные снежные заряды на работу", - пошутил Александр Колесов.