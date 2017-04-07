Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

Выставка «Космос в массы»

С 7 апреля по 23 мая жители и гости Северной столицы смогут увидеть то, как громкие события в области освоения космоса влияли на повседневную жизнь советских граждан. Именно этому посвящена выставка в Музее космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко.

На ней представлены товарные упаковки 1958–1980-х годов, выполненные в «космическом» стиле: коробки для конфет, банки из-под печенья, бритвенные футляры и другие предметы, хранящие дух эпохи.

Фото: pinterest.com

Где: Музей космонавтики и ракетной техники имени Валентина Глушко - Петропавловская крепость, дом 3

Когда: с 7 апреля по 23 мая с 11:00 до 18:00 (по вторникам до 17:00)

Стоимость: 100-150 рублей.

Ярмарка «КОСМОС МАРКЕТ» в ТРЦ «Галерея»

Весь апрель гости ТРЦ «Галерея» смогут посещать различные лекции и мастер-классы, связанные с космосом.

До 30 апреля здесь можно посмотреть на легендарный марсоход советского образца и сделать фотографии рядом с ним. Маленьких гостей старше трех лет заинтересуют мастер-классы по ракетостроению. В афише — тематические киносеансы, конкурсы, выступления музыкальных коллективов по субботам и воскресеньям.

Фото: Губерния Daily

Где: ТРЦ «Галерея» - Лиговский проспект, 30А

Когда: с 1 по 30 апреля с 15:00 до 22:00

Стоимость: вход свободный

Открытая встреча с космонавтом Александром Лазуткиным

В субботу, 8 апреля, в ТРЦ «Галерея» пройдет главное событие ярмарки «КОСМОС МАРКЕТ» - встреча с космонавтом Александром Лазуткиным.

Александр Иванович провел полгода на космическом корабле «Союз ТМ-25» и орбитальной станции «Мир». Он не понаслышке знаком с опасностями полетов, бытом космонавтов на орбите, сложностями в освоении космоса. Своим опытом он поделится со всеми желающими на открытой встрече.

Фото: Svopi.ru

Где: ТРЦ «Галерея» - Лиговский проспект, 30А

Когда: 8 апреля в 17:00

Стоимость: вход свободный

Празднование в Петропавловской крепости

Самое масштабное празднование Дня космонавтики пройдут в воскресенье, 9 апреля, в Петропавловской крепости. В этот день вход в Музей космонавтики и ракетной техники имени академика В. П. Глушко для всех посетителей будет бесплатным. Каждый сможет увидеть и услышать первый искусственный спутник Земли, найти космодромы нашей планеты, посмотреть в иллюминатор МКС и даже погрузиться в виртуальную реальность, совершив выход в открытый космос.

Там же будет работать online-студия от молодежной организации МИР. Желающие смогут посетить сеанс в купольном кинотеатре. «Покорение космоса» — это увлекательная историческая реконструкция, которая в современном интерактивном формате расскажет зрителю о достижениях советской космонавтики, современном мировом сотрудничестве и технологиях будущего.

Также в этот день в Петропавловской крепости запланирована встреча с Героем Советского Союза, Героем России, летчиком-космонавтом, Почетным гражданином Санкт-Петербурга Сергеем Константиновичем Крикалёвым. Он не только поделится своими впечатлениями от космических полетов, но и ответит на вопросы участников.

Фото: БалтИнфо

Где: Петропавловская крепость.

Когда: 9 апреля, с 11:00 до 16:00

Программа празднования:

12.00, Нарышкин бастион

Полуденный выстрел с участием почетных гостей

11.00 – 16.00, атриум Комендантского дома

12.15 – Торжественное открытие праздника. Приветствие участников почетными гостями.

Интерактивное выставочное пространство «3.2.1… Космос»

Детская зона (космические паззлы, раскраски, кроссворды)

Открытая студия (online) «МИР»

12.00 – 14.00, Вертолетная площадка у Головкина бастиона

XXIХ Показательные старты моделей ракет.

12.45 – 13.00 Приветствие участников почетными гостями, награждение участников.

13.00 – 15.00, территория Петропавловской крепости.

Квест «Парад планет» (старт от Музея космонавтики)

11.00 – 18.00, Музей космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко

11.00 – 18.00 – Свободное посещение музея

12.00 – 17.00, конференц-холл Музея космонавтики и ракетной техники имени В.П. Глушко

«Покорение космоса» (купольный кинотеатр) сеансы каждый час

14.00 – 15.00 – Награждение победителей и призеров городских конкурсов «Космос глазами детей», «Письмо космонавту», победителей регионального этапа II всероссийского конкурса «Мы – дети Галактики» и городской конференции «КИТ (Космос, Интеллект, Творчество)» проектных, исследовательских и творческих работ школьников

15.00 – 16.00 – Выступление летчика-космонавта С. К. Крикалёва

Стоимость: вход свободный

Вечеринка «Это Космос Fest»

В сам День космонавтики, 12 апреля, «Биржа Бар» предлагает посетить концерт, в программе которого заявлены Маша Романова, Besovsky Band и группа Platan.

«Творческие искания молодых артистов послужат для гостей «Это Космос Fest» взлететь над привычной суетой», сообщают организаторы концерта.

Фото: KudaGo.com

Где: «Биржа Бар» - Биржевой переулок, дом 4

Когда: 12 апреля в 20:00 16+

Стоимость: 300 рублей

Пост-рок-фестиваль «День космонавтики»

Ежегодный Post-Rock Fest в нынешнем году передислоцируется в клуб Fish Fabrique Nouvelle, оставив неизменным собственный формат и содержание.

Десятки музыкантов из Петербурга, Москвы, Липецка, Брянска, Пскова и китайского Гуанчжоу развернут обширную концертную программу в Большом зале заведения. В Малом зале тем временем расположится зона чилаута, где зрителей будут ждать посвященные Дню космонавтики кинопоказы, выставки и DJ-сеты.

Фото: 2do2go

Где: Клуб Fish Fabrique Nouvelle - Лиговский проспект, дом 53

Когда: 14-15 апреля с 20:00 18+

Стоимость: 500 рублей