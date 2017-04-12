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Албин: «Зенит-арена» готова принимать футбольные матчи

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© Фото: gov.spb.ru

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Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что крыша нового стадиона не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Вице-губернатор Игорь Албин заявил в обсуждении на Faсebook, что «Зенит-арена» готова принимать футбольные матчи. Таким образом он прокомментировал интервью генерального директор «Зенита» Максима Митрофанова «Фонтанке.ру».

Митрофанов рассказал, что крыша нового стадиона не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. «Поле (газон) сопровождают агрономы ФК «Зенит» с момента засева травой, все инженерные системы готовы, кровля раздвинута (хотя это не влияет на качество продува газона), стадион готов принимать футбольные матчи», - отметил Албин.

В своих ответах Албин также подтвердил, что главную фишку стадиона – выдвижное поле – нельзя будет выкатить за пределы арены, так как прилегающая территория застроена временными сооружениями.

«Да, на внешнем периметре находятся временные здания (сооружения), необходимые для размещения сервисных служб для целей проведения Кубка конфедераций, в частности на внешней плите будет находиться техника и персонал для телевизионных трансляций футбольных матчей по всему миру», – уточнил вице-губернатор.

Схему размещения временной инфраструктуры вице-губернатор охарактеризовал как оптимальную и объяснил, что проект разрабатывался и утверждался в рамках техзадания, а также отметил, что в случае необходимости, все сооружения можно будет демонтировать. Албин не разделяет пессимизма Митрофанова относительного качества площадки для предстоящей игры.

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