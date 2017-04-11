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Гендиректор «Зенита»: Стадион на Крестовском не готов к проведению матчей

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Максим Митрофанов рассказал, что крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Генеральный директор клуба «Зенит» Максим Митрофанов рассказа в интервью «Фонтанке.ру» о том, что «Зенит-арена» до сих пор не готова к приему Кубка Конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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Более того, если бы была возможность, то «Зенит» бы отказался от проведения тестовых матчей на новом стадионе. «Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Петербург», - заявил Митрофанов.

«Мы пока получили арену, которую необходимо серьезно настраивать и доводить до ума. На данный момент стадион не всем требованиям сертификации соответствует. РФС, к примеру, выставил 26 замечаний, которые нужно устранить, чтобы проводить на нем футбольные матчи. В том числе и 22-го апреля. Наших замечаний намного больше», - также добавил гендиректор «Зенита».

Митрофанов не стал вдаваться в подробности, однако рассказал о нескольких проблемах на «Зенит-арене». «Футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, - оно умерло. То, что есть сейчас, выращивается специалистами «Зенита». Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо», - отметил он.

Стадион оснащен выдвижным полем, которое выкатывается под открытое небо. Митрофанов сообщил, что на сегодняшний день сделать это невозможно. «На той территории, куда оно должно выдвигаться, оргкомитет Россия-2018 строит временные сооружения, медиагородок. И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций», - сказал Митрофанов.

Несмотря на активные работы футбольного клуба на «Зенит-арене», он до сих пор не взял новый стадион в свое управление. «Мы договорились, что поможем городу с закупкой определенного оборудования, которого не хватает для проведения матчей. Сейчас мы потратили уже около миллиарда своих средств для доводки стадиона по просьбе города и ФИФА. Кроме того, мы договорились, что заключаем концессионное соглашение. Но раньше августа оно не будет заключено», - рассказал гендиректор «Зенита».

Пока футбольный клуб не возьмет стадион в управление, он будет его арендовать. «На конкретные матчи мы будем арендовать стадион. Сейчас стадион юридически передан ГАУ «Дирекция по управлению спортсооружениями», подведомственному комитету по спорту.  Де-факто мы с этим ГАУ заключаем договор на безвозмездную для них эксплуатацию, осуществляем определенный набор работ по содержанию тех систем, которые они приняли у комитета по строительству», - резюмировал Максим Митрофанов.

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