Матч Лиги чемпионов «Боруссия-Монако» перенесли из-за взрыва бомбы

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия-Монако» перенесли из-за взрыва бомбы около автобуса футбольного клуба «Боруссия». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Borussia Dortmund.

Игра состоится 12 апреля в 19:45 по московскому времени. Взрыв произошел сегодня вечером, 11 апреля, около отеля при отправлении автобуса с командой на матч с «Монако».

Пострадал испанский футболист клуба 26-летний Марк Бартра, он порезался осколками стекла, выбитого взрывной волной. В шоковом состоянии его доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Информации о причинах взрыва пока нет.