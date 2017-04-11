  • 11 Апрель 2017
USD 12.04.2017 56.9552 -0.4344
USD ММВБ 23:17 57.04750  
EUR 12.04.2017 60.3042 -0.4427
EUR ММВБ 23:17 60.5330  
Нефть($) 11.04.2017 56.01 +1.27
Нефть(p) 11.04.2017 3190.06 +48.55

Матч Лиги чемпионов «Боруссия-Монако» перенесли из-за взрыва бомбы

Автор:


© Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
    следующая

    Темы дня

    Взрыв произошел около автобуса футбольного клуба «Боруссия».

    Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия-Монако» перенесли из-за взрыва бомбы около автобуса футбольного клуба «Боруссия». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Borussia Dortmund.

    Игра состоится 12 апреля в 19:45 по московскому времени. Взрыв произошел сегодня вечером, 11 апреля, около отеля при отправлении автобуса с командой на матч с «Монако».

    Пострадал испанский футболист клуба 26-летний Марк Бартра, он порезался осколками стекла, выбитого взрывной волной. В шоковом состоянии его доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Информации о причинах взрыва пока нет.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Происшествия

      Лучшее в Петербурге

      Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

      Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

      читать далее →

      Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

      После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

      читать далее →

      Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

      Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

      Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

      Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пресс-релизы

      11.04.17
      Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
      10.04.17
      Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
      05.04.17
      Как выгодно взять кредит?
      05.04.17
      Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
      05.04.17
      Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
      03.04.17
      Аварийное вскрытие и замена замков
      30.03.17
      Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
      27.03.17
      Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm