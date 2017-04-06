"Зенит" уезжает с "Петровского"

Матч "Зенит" – "Анжи" станет последним в сезоне-2016/17, который петербургская футбольная команда проведет на стадионе "Петровский", сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Следующие домашние матчи "Зенит" по соглашению с РФС и УЕФА сыграет уже на новом стадионе "Зенит-арена", который находится на Крестовском острове.

До конца сезона сине-бело-голубые проведут три встречи в Петербурге — в апреле с "Уралом" и в мае с "Тереком" и "Краснодаром". Точные даты матчей будут известны позднее

Билеты на эту ближайшую игру "Зенита" с "Анжи", которая состоится 8 апреля, будут стоить от 450 до 1600 рублей.

На предстоящем матче в связи с терактом в петербургском метро будут усилены меры безопасности – на стадион не пустят с сумками и пакетами.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.