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Transparency International: Стоимость "Зенит-арены" может достигать 50,6 млрд рублей

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© Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Сколько было украдено при строительстве стадиона, можно будет узнать лишь после его сдачи.

Реальная стоимость "Зенит-арены" может составлять 50 млрд 600 млн рублей. Об этом заявил Дмитрий Сухарев, глава петербургского отделения Transparency International, международной организации по борьбе с коррупцией, сообщает Sports.ru.

Сухарев сказал, что, по информации с сайта Госзакупок, сейчас из бюджета выплачено 40 млрд 204 млн рублей. Также есть три контракта с генподрядчиком, компанией "Метрострой", деньги по которым, согласно сайту, еще не выплачены.

"По факту есть 40 млрд выплаченных. Плюс есть еще несколько контрактов, по которым деньги еще не выплачены, но они не расторгнуты, на стадии исполнения. С их учетом сумма уже увеличивается до 50 миллиардов 600 млн. Если власть говорит, что стадион стоит 40 миллиардов, то они и отчитываться будут за 40 миллиардов. Придут к ним из Счетной палаты, те скажут: мы потратили 40. А реальная стоимость – 50. Эти 10 миллиардов они взяли из бюджета, должны за них тоже отчитаться. Это, не знаю, 20 детских садов и школ. Это дороги. Это станции метро, которые у нас не строятся", — заявил Сухарев.

Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что при строительстве стадиона было украдено 700 млн рублей. Сухарев считает, что это цифра была взята из ниоткуда. Чтобы узнать точное количество украденных денег, необходимо провести полный аудит.

"Но пока стадион не достроен, аудиторов туда пускать нельзя. Скажем так, с точки зрения здравого смысла. Если аудиторы придут, стадион не сдадут. Не будет никакого Кубка Конфедераций. Может быть, его, конечно, построят к чемпионату миру, но скандал будет тот еще", — сказал Сухарев.

Руководитель петербургского отделения Transparency International также заявил, что главная проблема возведения "Зенит-арены" — сначала все строилось и лишь затем проектировалось. Второй ошибкой стало решение "Трансстроя", бывшего генподрядчика стадиона, отменить изначальные технологические решения.

"Это тоже повлекло за собой серьезные изменения, вплоть до отказа многих проектировщиков, они посчитали, что это небезопасно. Если послушать, что говорят строители в городе... На этой стройке, кажется, поработали уже все. И абсолютно все говорят, что там полный бардак и неразбериха", — отметил Сухарев.

Накануне, 23 января, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что "Зенит-арену" сдадут комиссии ФИФА в феврале. По его словам, "все готово".

Инспекционный визит комиссии ФИФА по городам проведения матчей Кубка Конфедераций начнется 27 февраля в Петербурге. Об этом сообщило агентство "Р-Спорт" со ссылкой на генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

Техническое тестирование "Зенит-арены" пройдет 11 февраля. В рамках тестового мероприятия "Первый посетитель", рассчитанного на 10 тыс. человек, пройдет мотошоу, использование сувенирной продукции и фотографирование участников, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей. Позднее Смольный заключил с "Метростроем" еще один контракт на 950 млн рублей.

"Метрострой" официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены" 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

Виталий Мутко 19 января заявил, что адаптация "Зенит-арены" к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полтора-два млрд рублей.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей. Ранее сообщалось, что, по неофициальным данным, стоимость стадиона может достигать 48 млрд рублей.

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