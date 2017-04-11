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Пулитцеровская премия и чартеры в Турцию

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© Фото: gorodkirov.ru

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И феерическая история про хамство авиакомпании на внутреннем рейсе в США.

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Вторник начнем с веселых новостей. В китайском Шэньчжэне мужчина украл смартфон у женщины, ожидавшей на перекрестке зеленого сигнала светофора. И пустился в бега: перебежал дорогу, влетел на территорию соседнего дома… а это оказалось отделение полиции. Незадачливого вора тут же задержали. Вот что значит незнание местности.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Акбарджон Джалилов, предположительно совершивший теракт в петербургском метро, незадолго до трагедии был депортирован из Турции. По информации РБК, Джалилов около года жил в стране нелегально, а в 2016 году пытался пройти паспортный контроль в Анталье. Чтобы уехать обратно в Россию, ему пришлось обращаться в генконсульство РФ в Турции. Ранее журналисты сообщали, что в 2015 году Джалилов работал поваром в петербургском кафе, а потом на год уехал в Корею. РБК даже выяснили, что в школе у него якобы были плохие оценки по физике и химии, и его бывшие учителя не верят, что молодой человек был в состоянии изготовить бомбу. В любом случае, что было – как говорится, прошло.

Скандал из США, который явно приободрит российских авиапутешественников, намучавшихся с «Победой». В общем, рейс United Airlines летел из Чикаго в Луисвилл, штат Кентукки. И тут выяснилось, что нескольким пассажирам придется уступить места сотрудникам авиакомпании, которым тоже нужно было лететь этим рейсом, чтобы работать на следующий день. Добровольцев не нашлось, и тогда случайного мужчину буквально выволокли из салона. Потом он снова появился – с окровавленным лицом, требуя, чтобы его оставили в самолете, потому что он врач и летит к пациентам, ему тоже надо на следующий день работать в Кентукки. В общем, информация пока что путаная, кажется, United продала слишком много билетов. Авиакомпания уже извиняется.

В Лейпциге задержали 24-летнего марокканца, который, как сообщает Der Tagesspiegel, планировал теракт у посольства России. Для исполнения намерений мужчина планировал смешаться с толпой.

В США накануне вечером вручали Пулитцеровскую премию – высшую награду в сфере журналистики. Нет, россиян среди победителей нет, но характерен вектор: сразу в нескольких номинациях одержали верх материалы The New York Times о России. В так называемой объяснительной журналистике премию взяли авторы расследования о «панамских архивах», также издание получило приз за серию материалов о российском влиянии в мире. Жаль, что престижные премии так часто превращаются в политический инструмент.

Еще немного геополитики. Накануне «Интерфакс» сообщил, что Росавиация якобы рассылает авиаперевозчикам предупреждения о возможной скорой приостановке (опять!) чартерных рейсов в Турцию. Официальная мотивация – «сложная внутри политическая обстановка в Турции», но всем понятно, что речь идет о натянутости российско-турецких внешнеполитических отношений. Правда, речь пока идет лишь о чартерах – попасть в Турцию на стандартных рейсах самостоятельно, конечно, можно.

Петербург. В городе настоящая весна – с солнцем, теплом и поющими птичками. Срочно всем удлиненный перерыв на обед, чтобы успеть погулять, пока опять не прилетели тучи.

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