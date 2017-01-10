РПЦ штурмует Исаакий: за и против передачи собора церкви

В Петербурге вновь разгорелся спор вокруг Исаакиевксого собора – под конец 2016 года стало известно, что губернатор Георгий Полтавченко передумал и все же решил подарить Русской православной церкви одно из главных сокровищ Северной столицы.

«Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в Смольном сообщила 30 декабря, что городское правительство активно готовит документы по передаче собора в ведение РПЦ. Издание уточнило, что директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров уже поставлен в известность о данном факте.

В тот же день Буров частично опроверг эту информацию, сказав, что ничего не знает. «Никакой документации пока нет, а слухи давно ходят», - заявил он. При этом сразу по окончании новогодних праздников Буров все же назвал слухи о передаче музея РПЦ «небезосновательными». Среди распространившейся информации звучали данные о том, что распоряжение о передаче Исаакиевского собора уже подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Эти слухи я начал получать еще до Нового года. Но я старался не сбить работу коллектива во время зимних каникул. Это напряженное время. К нам приезжает много детей со всей страны. Сегодня полдень первого рабочего дня, но никаких распоряжений у меня на руках нет», - цитирует директора музея «Росбалт».

В первый рабочий день нового года СМИ стало известно, что Георгий Полтавченко не только «планирует» передать Исаакиевский собор РПЦ, а уже отдал поручение до декабря 2017 года подготовить необходимую документацию.

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорее всего, реальный срок - 2019 год», - отметил один из источников в Смольном. При этом, по словам другого собеседника в администрации Петербурга, вопрос о передаче собора РПЦ обсуждается, но окончательного решения пока нет.

Под конец дня 10 января вопрос о передаче собора все еще находится в «подвешенном» состоянии, а информация из Смольного поступает лишь от источников, официальных комментариев в правительстве Петербурга до сих пор не дали. Портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как давно длится «битва за собор», а также кто выступает за передачу Исаакия и кто против.

Фото: cat-cat-cat.ru

Первые шаги РПЦ в июле 2015

Исаакиевский собор - крупнейший православный храм Петербурга, построен в первой половине XIX века. В 1928 году в нем прекратились службы, через три года в соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей; позже профиль музея был сменен на «историко-художественный». В настоящее время в Исаакиевском соборе ежедневно совершаются богослужения, настоятель собора - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Впервые Санкт-Петербургская епархия обратилась к Смольному с просьбой о передаче собора в безвозмездное ведение церкви в июле 2015 года. Тогда в РПЦ пообещали, что не будут закрывать собор для туристов и сделают вход бесплатным. Требованием петербургской епархии РПЦ заинтересовались депутаты Законодательного собрания. Почти одновременно решили принять участие в вопросе передачи собора Максим Резник, Виталий Милонов и Борис Вишневский.

Тогда, еще полтора года назад, Резник и Милонов предложили организовать публичные слушания, чтобы выслушать все «за» и «против». Участниками слушаний, согласно задумке, должны были стать представители епархии и музея, а также комиссия по образованию, культуре и науке.

В свою очередь, Борис Вишневский решил провести юридическую экспертизу закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Спикер планировал раз и навсегда на уровне закона запретить возможность передачи религиозным организациям объектов культурного значения и религиозного имущества, которое более 25 лет принадлежит учреждениям культуры. Достаточным основанием для этого Вишневский считает право граждан на доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры.

Против передачи объектов музейного комплекса в ведение РПЦ также выступил и директор Исаакиевского собора Николай Буров. В первом комментарии относительного данного вопроса он заявил, что уверен, что передача Исаакия негативно скажется на его состоянии - доступность собора для туристов и горожан изменится в худшую сторону, поскольку епархия собирается проводить там богослужения. Кроме того, замедлятся и темпы реставрации объекта.

Фото: tidiflight.ru

Инициативная группа по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ не стала медлить и собралась в тот же месяц – 30 июля 2015 года. Среди 22 членов группы присутствовали депутаты ЗакСа, представители Российского творческого союза работников культуры и Госизбиркома, последние были наблюдателями. На обсуждение со стороны епархии никто не пришел, хотя митрополиту Санкт-Петербургскому Варсонофию было отправлено приглашение.

В итоге, инициативная группа оформила несколько вариантов запроса для Избирательной комиссии, с одобрения которой можно будет провести референдум. Работники культуры сделали акцент на том, что РПЦ просит храмы в безвозмездное пользование, не в собственность, а значит, содержать объекты не собирается. Соборы требуют реставрации и ремонта, но и параллельно приносят доход городскому бюджету за счет туристов.

«Заявление о бесплатном входе в собор призвано возбудить общественное мнение в свою пользу. Оно не обосновано ни хозяйственными, ни экономическими соображениями. Пускать всех бесплатно - это замечательно, но только если у церкви есть лишние 650 млн рублей в год на содержание храма», - заявил тогда директор музея Николай Буров.

К сентябрю 2015 года Смольный все же принял решение о сохранении здания Исаакиевского собора в оперативном управлении СПБ ГБУК «Государственный музей-памятник». Тогда в правительстве объясняли, что при передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ расходы на содержание памятника архитектуры падут на городской бюджет, а это повлечет за собой сокращение финансирования социально значимых программ. «Сейчас это недопустимо», - резюмировали в Смольном.

Фото: tidiflight.ru

Вторая «волна» требований о передаче собора церкви

История с передачей Исаакия РПЦ продолжилась спустя полгода, 22 марта 2016 года группа «православных активистов» заявила о решении «отбить» собор через суд. Через неделю Фонд возрождения христианских ценностей «Священная лига Святого Георгия» подал исковое заявление в Смольнинский суд, чтобы оспорить отказ Смольного в передаче Исаакиевского собора церкви.

«Мы вновь соберем группу по проведению референдума. И я уверен, что петербуржцы нас поддержат. Эти «активисты» ведут себя как провокаторы», - заявил тогда депутат ЗакСа Максим Резник.

Однако на одном обращении в суд активисты не остановились и потребовали публикации финансового отчета Исаакиевского собора. В обращении говорилось, что после публикации представители общественности убедятся в неэффективности расходования руководством собора средств, «которые каждый горожанин вынужден тратить из своего семейного бюджета на посещение места, где входной платы просто не должно быть, поскольку главное назначение собора – быть местом, которое посещают верующие люди для молитв».

Активисты фонда вместе с представителями РПЦ предлагали создать научно-просветительский центр при Исаакиевском соборе, к работе которого могут быть привлечены музейные сотрудники. Центр должен будет организовывать экскурсии и нести «общественную функцию».

В начале апреля Смольнинский суд отклонил иск «византийцев» о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Жалобу отклонили из-за ошибки, допущенной при подаче документов в суд, - следовало подавать заявление в гражданском порядке, а не административном. После этого активисты решили, что больше не будут направлять судебные иски, вместо этого они намерены вести переговоры с советниками губернатора о передаче собора церкви.

В середине мая 2016 года митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий написал обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, в котором попросил главу правительства посодействовать в возвращении Русской православной церкви Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови. По мнению священнослужителя, передача соборов помогла бы наладить полноценную церковную жизнь и улучшить работу епархии. Что на это ответил премьер, пока не известно. На этом споры о передаче Исаакия РПЦ затихли вплоть до 30 декабря 2016 года.

Фото: tidiflight.ru

Третья ступень: слухи перестали быть слухами

С 17 по 19 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл пробыл в Петербург, где возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, а также совершил праздничное богослужение в Николо-Богоявленском морском соборе.

По неофициальным данным «Фонтанки.ру», патриарх также встретился с губернатором Георгием Полтавченко, что, возможно, и послужило изменению решения о судьбе Исаакиевксого собора. Спустя две недели, 30 января, появилась информация передаче собора РПЦ.

В ответ на противоположно новую информацию от Смольного в Санкт-Петербургской епархии еще раз заявили, что собор должен быть передан РПЦ. «Наша позиция остается неизменной: если это храм, то он и должен быть храмом и возвращен верующим», - приводит «Интерфакс» слова главы епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Александра Пелина.

По его словам, верующие в Исаакиевском соборе «чувствуют себя изгоями, их права ограничены». «Нам нужно быстренько с семи до девяти отслужить, а потом пошли потоком иностранцы, экскурсии. Потом опять быстренько отслужили - все, выметайтесь, и снова экскурсии, экскурсии, экскурсии. Ну так не делается, не так должно быть устроено. Экскурсии не могут быть важнее и значимее службы», - отметил представитель епархии. При этом он не слал комментировать сообщения о подготовке властями Санкт-Петербурга решения о передаче собора церкви.

Петербуржцы начали бить тревогу и собирать подписи против передачи Исаакиевского собора РПЦ. На сайте Change.org появилась соответствующая петиция. Жители Северной столицы обращаются лично к губернатору Георгию Полтавченко. На момент выхода текста под петицией подписались более 91 тыс. человек.

Автор: художник Кирилл Мальков / kirill-malkov.ru

К протесту вновь присоединились депутаты ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский. Резник предложил провести повторный референдум и спросить горожан, как они относятся к передаче храма церковнослужителям. Помимо этого, он направил письмо в Смольный с предложением обсудить будущее храма в стенах ЗакСа.

Еще одно обращение из Мариинского дворца ушло за подписью депутата Бориса Вишневского: он просит губернатора уточнить информацию о передаче памятника в соответствии с законом (в недельный срок после обращения религиозной организации) и также предлагает созвать комиссию по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения.

«В СМИ появилась информация о решении Смольного передать РПЦ памятник архитектуры Исаакиевский собор уже в 2017 году. Этого нельзя допустить и в борьбе за сохранение собора в собственности города, за сохранение собора как музея светского государства, должны объединить свои усилия атеисты и верующие, люди самых различных политических взглядов», - прокомментировали ситуацию вокруг Исаакия в петербургском отделении Коммунистической партии.

Сегодня днем, 10 января, директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров в блоге на сайте «Делового Петербурга» также написал, что государству будет выгодно сохранение нынешнего статуса собора. «В государственных интересах сохранять status quo. Этот статус сложился не за один момент – это была большая, серьезная совместная работа, которая велась в течение 26 лет. И раньше никаких проблем не существовало», - отметил он.

Буров подчеркнул, что в Исаакиевском соборе ежегодно проводится более 600 богослужений и что на эти службы могут приходить все желающие. В случае передачи собора церкви перестает быть актуальным сам вопрос о существовании музея. Что это за музей «Исаакиевский собор» без Исаакиевского собора? Его нужно будет либо переформатировать, либо закрыть», - уверен Буров.

Он также указал на несостоятельность аргументов сторонников передачи собора РПЦ. «Тезис наших оппонентов исторически безграмотен. Они кричат, что в 1917 году пришли большевики и отняли собор у церкви. На самом деле большевистское правительство просто оставило в собственности государства то, что не передавало церкви и царское правительство», - пояснил он.

По мнению директора музея, не менее слабым является и тезис о препятствовании проведению богослужений. «Покажите мне собор в центре Петербурга, где проводится больше служб, чем в Исаакиевском», - резюмировал он.

Споры о передаче Исаакия церкви продолжаются.