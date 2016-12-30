Полтавченко собирается отдать Исаакиевский собор РПЦ

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко собирается передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. В настоящее время идет активное обсуждение этого вопроса и подготовка документов, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на источник в Смольном.

Директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров опроверг информацию о том, что Смольный уже поставил его в известность о передаче собора.

"Никакой документации пока нет, а слухи давно ходят", — заявил Буров.

Петербургская епархия РПЦ в 2015 году заявила о притязаниях на Исаакиевский, Смольный и Сампсониевский соборы, а также на Спас-на-Крови. РПЦ также заявляла о намерении обжаловать решение губернатора Георгия Полтавченко относительно Исаакиевского собора.

В феврале 2016 года РПЦ получила в безвозмездное пользование Смольный собор, а позднее и Сампсониевский. В мае 2016 года Русская православная церковь просила премьер-министра России Дмитрия Медведева посодействовать в возвращении церкви Исаккиевского собора и Спаса-на-Крови.