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Полтавченко: Вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ решен

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© Фото: static34.cmtt.ru

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Несмотря на это, собор сохранит свои музейные функции.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в ведение Русской православной церкви решен. Полтавченко отметил, что при этом у собора останутся музейные функции.

"По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию", — передает ТАСС слова губернатора.

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Кроме того, глава Петербурга заявил, что доступ в собор будет обеспечен представителям всех конфессий. Губернатор также добавил, что Исаакиевский собор после передачи РПЦ будет содержаться за счет церкви.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов сказал, что процесс передачи собора будет длительным. Экспонаты Исаакиевского собора являются музейной ценностью, поэтому для завершения процесса потребуется согласования Министерства культуры.

После нескольких лет обсуждений передачи Исаакиевского собора РПЦ в декабре 2016 года появились сообщения, что Георгий Полтавченко действительно собирается это сделать. Тем не менее, официального подтверждения слухов не было.

 

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