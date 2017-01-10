Петербуржцы собирают подписи против передачи Исаакиевского собора РПЦ

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой не допустить передачу Исаакиевского собора и храма Спаса-на-Крови в ведение РПЦ. Петербуржцы обращаются лично к губернатору Георгию Полтавченко.

К 11 часам 10 января петицию подписали более 90 тыс. человек. Днем ранее стало известно, что Полтавченко поручил до декабря 2017 года передать Исаакиевский собор Русской православной церкви.

Исаакиевский собор - крупнейший православный храм Петербурга, построен в первой половине XIX века. В 1928 году в нем прекратились службы, через три года в соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей; позже профиль музея был сменен на «историко-художественный».

В настоящее время в Исаакиевском соборе ежедневно совершаются богослужения, настоятель собора - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В июле 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к городу с просьбой о передаче собора в ведение церкви, однако Смольный отказался это сделать, а сейчас изменил решение.

Несмотря на позицию Полтавченко, в Законодательном собрании Петербурга намерены побороться за музей. В частности, депутат Максим Резник предложил провести референдум и спросить горожан, как они относятся к передаче храма церковнослужителям. Помимо этого, он направил письмо в Смольный с предложением обсудить будущее храма в стенах ЗакСа.

Еще одно обращение из Мариинского дворца ушло за подписью депутата Бориса Вишневского: он просит губернатора уточнить информацию о передаче памятника в соответствии с законом (в недельный срок после обращения религиозной организации) и также предлагает созвать комиссию по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения.