Полтавченко передаст Исаакиевский собор РПЦ до декабря 2017 года

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил до декабря 2017 года передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в Смольном.

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорее всего, реальный срок - 2019 год», - отметил один из источников.

При этом другой источник добавил, что вопрос о передаче собора РПЦ обсуждается, но окончательного решения пока нет. О том, что Полтавченко собирается передать Исаакиевский собор Русской православной церкви стало известно в конце декабря 2016 года.

Сегодня, 9 января, Николай Буров, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», назвал небезосновательными слухи о передаче собора в ведение Русской православной церкви.

Исаакиевский собор - крупнейший православный храм Петербурга, построен в первой половине XIX века. В 1928 году в нем прекратились службы, через три года в соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей; позже профиль музея был сменен на «историко-художественный».

В настоящее время в Исаакиевском соборе ежедневно совершаются богослужения, настоятель собора - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В июле 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к городу с просьбой о передаче собора в ведение церкви, однако Смольный отказался это сделать.

В 2016 году митрополит Варсонофий обратился с просьбой передать РПЦ Исаакиевский собор (а также храм Спаса-на-крови и здания Смольного монастыря) к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В итоге РПЦ получила в безвозмездное пользование Смольный собор, а позднее и Сампсониевский.