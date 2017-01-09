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Полтавченко передаст Исаакиевский собор РПЦ до декабря 2017 года

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© Фото: Instagram / @andrei_mikhailov

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В Смольном считают, что такую сложную задачу возможно решить лишь к 2019 году.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил до декабря 2017 года передать Исаакиевский собор Русской православной церкви. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источники в Смольном.

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорее всего, реальный срок - 2019 год», - отметил один из источников.

При этом другой источник добавил, что вопрос о передаче собора РПЦ обсуждается, но окончательного решения пока нет. О том, что Полтавченко собирается передать Исаакиевский собор Русской православной церкви стало известно в конце декабря 2016 года.

Сегодня, 9 января, Николай Буров, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», назвал небезосновательными слухи о передаче собора в ведение Русской православной церкви.

Исаакиевский собор - крупнейший православный храм Петербурга, построен в первой половине XIX века. В 1928 году в нем прекратились службы, через три года в соборе был открыт Государственный антирелигиозный музей; позже профиль музея был сменен на «историко-художественный».

В настоящее время в Исаакиевском соборе ежедневно совершаются богослужения, настоятель собора - митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В июле 2015 года Санкт-Петербургская епархия обратилась к городу с просьбой о передаче собора в ведение церкви, однако Смольный отказался это сделать.

В 2016 году митрополит Варсонофий обратился с просьбой передать РПЦ Исаакиевский собор (а также храм Спаса-на-крови и здания Смольного монастыря) к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. В итоге РПЦ получила в безвозмездное пользование Смольный собор, а позднее и Сампсониевский.

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